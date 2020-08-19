5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Oruç İbadetinin Kişiye Ve Topluma Kazandırdıkları konu anlatımı

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan Ayının 27. gününe denk gelir. İslam aleminde Ramazan ''bolluk bereket ayı'' ve ''11 ayın sultanı'' olarak bilinir.

Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları

1- Oruç İbadetinin Kişiye Kazandırdıkları

Oruç tutmanın fiziksel, psikolojik, zihinsel birçok faydası bulunmaktadır. Belirli saat aralıklarında yemek yenmemesi, metabolizmanın çok daha hızlı çalışmasını sağlar. Bedeni dinlendirir ve daha dinç olmasını sağlar. Yanma, ekşime, gastrit ve hazımsızlık gibi sorunları olan kişiler, bu sıkıntıların birçoğundan kurtulur.

Hz. Muhammed'in orucun insan sağlığına birçok açıdan fayda sağladığını belirttiği sözler hadis kaynaklarında yer almaktadır. Peygamberimiz sahur vakitlerinde bile çok az yerdi. Bazı zamanlar oruçları birbirine bağlayıp iftar vakti hiçbir yemezdi. Sünnet ve siyer kaynaklarında ise bazı zamanlar sadece bir bardak su ve hurma ile iftar yaptığı ifade edilir.

Oruç tutmak zihinsel olarak da çok faydalıdır. Beyin gelişimini olumlu olarak etkiler. Beynin fonksiyonları daha hızlı çalıştığı için hafızayı da kuvvetlendirir. Bu alanda yapılan birçok çalışma da orucun insan zihnine ve sağlığına faydaları olduğunu kanıtlamıştır. Bu ibadet karaciğerin dinlenmesini de sağlar.

Gün içerisinde sıklıkla tüketilen kötü alışkanlıkların azaltılması için de oruç çok önemli bir ibadettir. Bazı kişiler ise oruç sayesinde bu zararlı alışkanlıktan tamamen kurtulur.

Oruç ibadeti müminlerin maneviyatını da güçlendirir. Ramazan ayı boyunca oruç ile birlikte diğer ibadetlerini aksatmadan yerine getirenler Allah'a daha yakın olur. Mal mülk biriktirme hırsından arınan Müslümanların ahiret inancı pekişir. Bu ibadet sayesinde dünyadaki yoksul insanların durumunu çok daha iyi anlarız. Ramazan ayı aynı zamanda dayanışma ayıdır. Maddi durumu iyi olan kişiler hem Ramazan ayı içerisinde hem de bayramda muhtaç durumdaki kişilere yardımda bulunur.

Oruç, mümin kulların Allah'ın bizim için yarattığı nimetlerin değerini anlamasını sağlar. Namaz kılarken verdiği nimetler için Allah'a şükredilir.

2- Oruç Tutmanın Topluma Kazandırdıkları

Ramazan Ayı, Müslümanların sık sık bir araya geldiği ve dayanışma içerisinde olduğu bir aydır. Aileler hem iftar hem de sahur vakitlerinde bir araya gelir. İnsanlar Teravih namazlarını bir arada kılar. Namazdan sonra dini konular hakkında fikir alışverişinde bulunurlar. Merak ettikleri konuları hocalara sorarak bilgilerini tazelerler. Televizyon kanallarında da birçok dini program canlı yayınlanır. Sahura kadar bu programları izleyen kişiler, dinimiz hakkında bilmediği şeyleri öğrenir.

Bu ay bolluk bereket olduğu kadar rahmet ve bereket ayıdır da. İnsanlar çok daha huzurlu hissettiği için merhamet duyguları çok daha yüksek olur. Yoksul ailelere fıtır sadakası verilir. Fitre adıyla da bilinen bu sadaka ile birlikte binlerce kişi yardım edilmiş olur.

İki Müslümanın dargın kalması uygun değildir. Bu nedenle Ramazan ayında, dargın olan birçok kişi barışır. Bazı durumlarda büyükler devreye girerek tarafların barışmasını sağlar. Bu ay içerisinde komşuluk ilişkileri gelişir. Komşular birbirlerini iftar yemeklerinde ağırlar. Oruçlarını birlikte açıp yemek duası okurlar. Kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ilişkileri yeniden canlanmış olur.

Oruç tutmak toplumun yardımlaşma duygularını en üst noktaya çıkarır. Manevi duygular ön plana çıktığı için kavgalar ve düşmanlıklar azalır. Ön yargı yerini hoş görüye bırakır. Bir ay boyunca tuttukları oruç, insanlara müsriflikten uzak durmaları gerektiğini hatırlatır. Bu sayede yemekler daha iyi korunur ve israftan kaçınılır.