Günümüzde hala sürdürülen birçok örf ve adette dinin etkisi büyüktür. İslami gelenek ve görenekler Müslümanları bir arada tutar. Paylaşmayı ve dayanışmayı hatırlatır. Bu nedenle bu örf ve adetlerin yaşatılması gerekir.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örf ve Adetlerimizde Dinî Unsurlar - Konu anlatımı

1- Arefe ve Bayram:

Arefe günü ve bayram İslami geleneklerin en başında gelir. Ramazan ve Kurban bayramı her yıl tüm Müslüman ülkelerde usulüne uygun olarak kutlanır. Bayram hazırlıkları bir gün öncesinden başlar. Ramazan Bayramının arifesinde son oruçlar tutulur. Kurban Bayramının arifesinde kurban edilecek hayvanlar alınır ve beslenir.

Aynı zamanda arife günü bayramlık kıyafetler alınır. Bayram namazı kılındıktan sonra küçükler büyüklerini ziyaret eder ve ellerini öper. Büyüklerse küçüklere bayram harçlığı verir. Ramazan Bayramı 3, Kurban Bayramı ise 4 gün sürer.

2- Hediye Alıp Vermek:

İslam dünyasında hediye alıp vermek hem sünnet hem de örfi geleneklerden biridir. Hz. Muhammed de hayatı boyunca birçok kişiye hediye vermiş ve gelen hediyeleri kabul edilmiştir. Bu adet Müslümanlar arasındaki dostluğu ve sevgiyi pekiştirir.

3- Küs Kalmamak:

İslam ve Selam kelimeleri aynı kökten türemiştir ve anlamı 'Barış' demektir. Bu nedenle bir müminle başka bir müminin küs kalması İslami geleneklerle örtüşmez. Özellikle bayram günleri dargın kişiler barışır. Bu da en köklü İslami geleneklerden bir diğeridir.

4- Selamlaşmak:

Günlük geleneklerden bir diğeri selamlaşmaktır. Kişi, kendi evine gelse ve ev boş olsa bile selam vererek içeri girer. Bu sayede hem evdeki melekler selamlanmış olur hem de hanenin bereketi artar.

5- Mukabele:

Kuran-ı Kerim'in bir kişi tarafından yüksek sesle okunup diğer kişilerle sessizce ve saygılı bir şekilde dinlenmesine mukabele denir. Sadece Ramazan aylarında değil yeni bir ev alındığında, biri askerden döndüğünde ya da bir kaza atlatıldığında da mukabele okutulur. Buna Kuran'ı tilavet etmek denir. Kuran'ı kıraat ve tedebbür etmek de İslami gelenekler arasında yer alır. Kıraat etmek, düşüne düşüne ve anlayarak okumak demektir. Tedebbür etmek ise satır aralarına kadar, çok yavaş ve derin bir şekilde okumak anlamına gelir.