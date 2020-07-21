Kevser Suresinin Mekke döneminde indiğine dair rivayetler çoğunluktadır. Ancak bazı kaynaklara göre Medine döneminde indiği de rivayet edilir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kevser Suresi ve Anlamı - Konu Anlatımı

1- Kevser Kelimesinin Sözlük Anlamı:

Kevser, kelime anlamı olarak cennette bulunan kutsal sudur. Bu suyu içenin su ihtiyacının kalmayacağına inanılır. Baldan daha tatlı olduğuna inanılan Kevser suyu, cennetin özel bir köşesinde peygamberler ve komşularına sunulur. Bazı kaynaklarda ise kutsal nehir olarak geçer. Sadece cennete gidenlerin görebileceği bu nehir Havz-ı Kevser olarak da bilinir.

2- Kevser Suresinin Okunuşu:

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İnna a'taynakelkevser.

Fesalli lirabbike venhar.

İnne şanieke hüvel'ebter.

3- Kevser Suresinin Meali:

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Ey Muhammed!

Şüphesiz ki biz sana Kevser suyunu / Kevser nehrini / Bol miktarda nimet verdik

O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes

Seninle soyu kesik diye dalga geçenler var ya! / Sana kin besleyenler var ya!

Yakında soyları kesilecek olanlar / Adları kesilecek olanlar / Asıl onlar!

4- Kevser Suresinin Tefsiri / Anlamı:

Kuran-ı Kerim'deki her suret ve ayet gibi Kevser Suresinin ayetleri de çok yönlü bir şekilde okunabilir. Öncelikli olarak Hz. Muhammed'e ve tüm insanlığa verilen nimetlerin neler olduğu tespit edilmelidir. Bu ayette Kevser olarak adlandırılan ve sözlük anlamı cennetteki nehir - kutsal su olan özel isim, dünyadaki nimetleri de karşılamaktır. Her gün doğan güneş, çeşit çeşit meyveler, yemekler ve bin bir çeşit içecek, Allah'ın bize verdiği nimetlerdir. Kuran Hz. Muhammed üzerinden insanlığa verilen nimetleri Kevser adıyla özelleştirip tek bir isimle toplamaktadır.

Verilen nimetler için başta Hz. Muhammed olmak üzere tüm Müslümanların namaz kılması gerektiği hatırlatılıyor. Namaz, en temel ibadettir ve Allah'a şükretmek için günde beş vakit kılınmalıdır. Aynı zamanda öğütlenen bir diğer ibadet ise kurban kesmektir. Kurban kesmek, verilen nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, yoksul kimselere dağıtmak demektir.

Peygamberimiz hayatımız boyunca Mekkeli kafirlerin ve müşriklerin birçok alayına maruz kalmıştır. Kevser Suresi bu kişilere atıfta bulunarak onların çok yakında cezalandırılacağını bildiriyor. Kıyametin yakın olduğu ve Allah'ın çok hızlı bir hesap görücü olduğu hatırlatılıyor.