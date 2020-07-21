İslam Tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Kuran'ı Kerim'in 16 farklı ayetinde Hz. Süleyman'ın adı geçmektedir. Sadece İslam'da değil Hristiyanlıkta ve Yahudilikte de en önemli peygamberlerden biri olarak görülür.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hz Süleyman (A.S.) ve Hayatı - Konu anlatımı

Hz. Süleyman Filistin topraklarında doğdu. Daha çok yaştayken kendisine vahiy gelmiştir. Birçok ayette, kendisine cinlere ve hayvanlara hükmetme gücü bahşedildiği belirtilir. Bu nedenle gelmiş geçmiş en güçlü peygamberlerden biri olarak görülür.

Tıpkı babası Hz. Davut gibi o da önce hükümdar sonra peygamber oldu. Yönetimi altındaki kişilere her zaman için adaletle hükmetmiştir. Kendisine gelen vahiy sonrasında Mescid-i Aksa'yı inşa ettirmeye başladı. Toplam yedi yılın sonunda kutsal mabedin inşası tamamlandı.

Diğer tüm peygamberler gibi mücadelesinden asla ödün vermedi ve son nefesine kadar insanları Hak dinine davet etti. Kuran'da da bahsedildiği üzere son derece zeki ve sabırlı bir peygamber idi.

Başta atlar olmak üzere tüm hayvanlara karşı büyük sevgi duyardı. Hz. Süleyman'ın cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu sefere çıkmışken bir karınca Allah tarafından uyarılır. Karınca diğer karıncalara haber vererek ezilmekten kurtulurlar. Hz. Süleyman bunu öğrendikten sonra Allah'a bir kere daha şükreder.

Peygamberin en önemli özelliklerinden biri cinlere ve rüzgara hükmedebilmesidir. Yaşadığı dönem boyunca birçok mucize göstermiş ve birçok kişinin Müslüman olmasını sağlamıştır. Tarihte maden işleyen ilk peygamber olarak bilinir. Bakır madenini işlediği gibi sazlardan taşıma kapları yapmıştır. Hükümdar olmasına rağmen her zaman alçakgönüllü olmuştur.

Hz. Süleyman her çeşit hayvanla ve cinlerle konuşabilirdi. Cinlere ve hayvanlara hükmetme gücü vardı. Aynı zamanda ağaçların ve rüzgarların lisanını da bilirdi. Yaşadığı sürede birçok köşk, ev ve cami yaptırmıştır. Fakir ve evsiz insanları bu köşklere yerleştirerek onların rahat bir ömür sürmelerini sağladı.

Peygamber bir keresinde ''Rabbim, bana bundan sonra kimseye layık görmeyeceğin bir mülk bahşet'' diye dua etmiştir. Hz. Süleyman'ın duası Allah katında kabul edilmiştir. Hayatı boyunca cin ordularıyla savaşmış ve onları bozguna uğratmıştır.

Hz. Süleyman'ın tam olarak kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Bazı kaynaklara göre 52 - 53 yaşında vefat etmiştir. Bazı rivayetlere göre ise 1000 yıla yakın bir süre yaşamıştır.