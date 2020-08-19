5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz Muhammed'in Güzel Davranışları konu anlatımı

Peygamberimiz, her davranışıyla önce Müslümanlara sonra tüm insanlığa örnek olmuştur. Yaptıklarıyla bir Müslümanın diğer insanlara karşı nasıl davranması gerektiğini bize göstermiştir. Her Müslüman, hadis kaynaklarından onun sözlerini öğrenmeli ve güzel davranışlarını örnek almalıdır.

Hz. Muhammed'in Güzel Davranışları

1- Alçak Gönüllü Olması:

Peygamberimiz asla böbürlenmezdi. Kendisiyle sık sık övünen kişileri ise alçak gönüllü olması gerektiğini konusunda uyarırdı. Yürürken başını öne eğer, ancak birisi ona seslendiğinde dönüp bakardı. Lokman Suresinin 18. ayetinde Allah'ın kendisiyle övünen insanları sevmediği belirtilir. Hem Kuran-ı Kerim'in hem de Hz. Muhammed'i takip ederek, her zaman alçak gönüllü olmalıyız. Elde ettiğimiz başarılar bizi şımartmamalı. Başka insanlara tepeden bakmamalı, kimseyi küçümsememeliyiz.

2- Yardımsever Olması:

Hz. Muhammed, herkese elinden geldiğince yardım etmeye çalışırdı. Özellikle yaşlı insanlara karşı çok merhametliydi. Sadece yaşlıların değil yoksul ve muhtaç durumdaki kişilerin de yardımına koşmuştur. Peygamberimizden aktarılan bir hadiste ''komşusu açken tok yatan bizden değildir'' denmektedir. Bu sözü hiç unutmamalı ve hayatımızı ona göre yaşamalıyız. İmkanımız olduğu kadar bizden daha kötü durumdaki insanlara yardım etmeliyiz.

3- Dürüst Olması:

Peygamberimiz hayatı boyunca bir kere bile yalan söylememiştir. Ticaretle uğraştığı zamanlarda da dürüstlüğüyle bilinmiş ve herkes kendisine güvenmiştir. Yalan, aynı zamanda ikiyüzlülük demektir. Bu nedenle sonuçları ne olursa olsun her zaman dürüstlükten yana olmalıyız.

4- Sabırlı ve Merhametli Olması:

Mekkeli müşrikler ve kafirler yıllar boyunca Hz. Muhammed'e kötü davranışlarda bulunmuştur. Peygamberliğini ilan ettiği ilk dönemlerde onunla alay etmişler, daha sonrasında ise yalancı olduğunu iddia etmişlerdir. Hz. Muhammed tüm bunlara sabırla göğüs germiş ve İslam'ı yaymaya devam etmiştir. 622 yılında ise baskılara daha fazla dayanamayan Müslümanlar ile birlikte Medine'ye hicret etmiştir. Burada saldırılarını sürdüren kafirlerle Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yapılmıştır.

Hendek Savaşının kazanılması ile birlikte kafirler esir alınmıştır. Ama yüce gönüllü peygamberimiz Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında kafirlerin tamamını serbest bırakmıştır. Alay ve iftiralarla yetinmeyip kendisine savaş açan kişilere karşı ne kadar merhametli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

5- Kararlı Olması:

Karşısına çıkan onca zorluğa ve engele rağmen, peygamberimiz İslam dinini yaymaktan bir an bile vazgeçmemiştir. Onun imanı, sonuna kadar sebat etmesini sağlamıştır. ''Sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseler, ben bu davadan vazgeçmem'' sözü bu yolda kararlığını özetler niteliktedir.

6- Barıştan Yana Olması:

İslam kelimesinin sözlük anlamı 'barıştır. Hz. Muhammed de peygamberliği boyunca İslam'ı yani barışı yaymıştır. Kafirlerle yaptığı tüm savaşlar savunma amaçlıdır.

7- Adil Olması:

Hz. Muhammed'e hayatı boyunca birçok dava getirildi. Hüküm verirken kimsenin milletine, kabilesine ve sosyal konumuna bakmadı. Onun için zengin, fakir, köle, herkes eşitti. Veda Hutbesinde ''Hepimiz Adem'in çocuklarıyız'' buyurmuştur. İslam' göre herkesin Allah'ın kuludur ve kimse kimseden üstün değildir. Kuran-ı Kerim'de ise Allah katında, sadece takva ve iman sahiplerinin üstün kişiler olduğu yazılıdır. Peygamberimiz kölesi Bilal-i Habeşi'yi azat etmiştir. İlk ezanı onun okumasını isteyerek adalet konusunda örnek bir davranış sergilemiştir.

8- İlim Sahibi Olması:

Peygamberimiz ilme büyük önem verirdi. İbadetlerini tamamladıktan sonra her gece ''Allah'ım sen ilmimi' arttır'' diye dua ederdi. ''İlim Çin'de bile olsa gidip alınız'' hadisi de onun ilme ne kadar önem verdiğinin kanıtıdır.