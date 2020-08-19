5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz Muhammed'in Aile Hayatı konu anlatımı

Peygamber Efendimiz, aile hayatıyla da diğer Müslümanlara rol örnek olmuştur. Altı çocuğundan beşi, daha O, hayattayken ölmüştür. Buna rağmen Peygamber Efendimiz isyan etmemiş, görevlerini yerine getirmeye devam etmiştir.

Hz. Muhammed’in Aile Hayatı

Hz. Muhammed’in babasının adı Abdullah, annesinin adı da Amine’dir. Babası O, doğmadan önce öldüğü için yetim büyümüştür. Altı yaşında da annesi ölünce dedesi Abdulmüttalip büyütmüştür.

Hz. Muhammed, gençliğinde ticaretle uğraşıyordu. Amcası Ebu Talip’in kervanını yönetir ve başka şehirlere ticaret için giderdi. Ticarette dürüst davranması, sürekli doğruyu söylemesi sayesinde “El Emin” yani güvenilir lakabı verilmesini sağladı.

Hz. Muhammed’in (sav) Evliliği ve Çocukları

Hz. Muhammed gençlik yıllarında hastalıkları ya da önemli işleri nedeniyle kervanlarının başında bulunamayan kervan sahiplerinin kervanlarını yönetirdi. Dürüstlüğü ve güvenirliği dilden dile dolaştığı için o dönemde kervanı bulunan Hz. Hatice’nin dikkatini çekiyor. Hz. Muhammed’e kervanını yönetmesini istiyor. Güvenilir ve başarılı olduğunu görünce de evlenme teklifinde bulunuyor.

Hz. Muhammed de evlenme teklifini kabul ederek, sade bir düğünle evleniyorlar. Bu evlilikten; Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Kasım ve Abdullah isimlerinde altı çocukları oluyor. Fakat, Fatıma dışında diğer çocuklar Peygamber Efendimizden önce ölüyorlar.

Hz. Hatice'nin vefatından sonra Hz. Muhammed, Hz. Meriye ile evleniyor. Bu evlilikten de İbrahim adında bir oğlu oluyor. Ancak, İbrahim de Peygamberimizden önce ölüyor.

Bir Eş Olarak Hz. Muhammed

Hz. Muhammed (sav), her alanda olduğu gibi aile hayatında da örnek bir kişiliğe sahip olup, iyi bir eşti.

* Eşlerine her zaman sevgi ve saygı gösterirdi.

* Eşleriyle ilişkilerinde son derece nazik, saygılı, anlayışlı ve hoşgörülüydü.

* Eşlerinin görüşlerine değer verir, önemli konularda onlara danışırdı.

* Eşlerine sevgisini açıkça söylemekten ve göstermekten çekinmezdi.

* Eşleriyle ilgilenir, onlara zaman ayırırdı. Onlarla konuşmaktan, sohbet etmekten zevk alır, hatta zaman zaman şakalaşırdı.

* Eşlerine asla kötü davranmaz ve şiddet uygulamazdı.

* Ev işlerinin yapılmasına yardım ederdi. Kendi işini kendisi görmeye çalışır, eşlerinin üstüne yıkmaya çalışmazdı.

Bir Baba Olarak Hz. Muhammed

* Aile bireylerine her zaman sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır.

* Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden gelen çabayı göstermiştir.

* Kızları ve oğulları arasında ayrımcılık yapmamış hepsini de eşit seviyede çok sevmiştir. Çok küçük yaşta ölen oğulları Kasım, Abdullah ve İbrahim için çok üzüntü duymuş ve ağlamıştır.

* Çocukların sevgi bağını koparacak, onları üzecek davranışlardan ısrarla kaçınmıştır. Çocuklarıyla oyunlar oynamış, sevinç ve üzüntülerine ortak olmuştur.

* Çocuklarının fikrine saygı duyduğunu, Hz. Ali’nin, kızı Hz. Fatıma’yı istemeye geldiğinde göstermiştir. Önce kızının fikrini ve rızasını aldıktan sonra evliliğe onay vermiştir.

Bir Dede Olarak Hz. Muhammed

* Çocukların sevgi ve şefkatle yaklaştığı gibi torunlarını da aynı ölçüde sevmiştir.

* Torunlarının istediği şeyleri yapmaya, dileklerini yerine getirmeye çalışırdı.

* Torunlarıyla yakından ilgilenir, onları sırtına alır ve kendileriyle oynardı. Hatta torunları Hz. Hüseyin ile Hasan O namaz kılarken sırtına binerlerdi.

* Torunları arasında hiçbir zaman ayrımcılık yapmamıştır.

Hz. Muhammed Ailesinin Örnek Davranışları

* Aile içinde sevinçler ve üzüntüler paylaşılırdı.

* Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine büyük önem verilirdi.

* Misafire cömert davranılırdı.

* İsraftan kaçınılır ama asla cimrilik yapılmazdı.

* Öksüz ve yoksullar daima gözetilirdi.