Ortaokul öğrencilerine yönelik çalışma fasiküllerinin beşinci ünitelerini yayımlandı

MEB’den yapılan açıklamaya göre, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfların derslerindeki ilk dört üniteleri kapsayan 14 bin 200 soruluk 192 çalışma fasikülün ardından beşinci ünitenin fasikülleri de öğrencilere sunuldu. Çalışma fasikülleri, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflardaki derslerin her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. İşlenen konular pekiştirilerek öğrenmeyi kalıcı hale getirecek ve öğrencilerin farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlanan fasiküllerde, çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi eğlenceli etkinliklere de yer verildi. Bu kapsamda, 8’inci sınıf düzeyinde üç Türkçe, dört matematik, dört fen bilimleri ve üç T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde olmak üzere 14; 7’nci sınıf düzeyinde üç Türkçe, iki matematik, iki fen bilimleri ve üç sosyal bilgiler olmak üzere 10; 6’ncı sınıf düzeyinde iki Türkçe, iki matematik, iki fen bilimleri ve üç sosyal bilgiler olmak üzere 9 ve 5’inci sınıf düzeyinde iki Türkçe, üç matematik, iki fen bilimleri, iki sosyal bilgiler olmak üzere dokuz fasikül hazırlandı. Fasiküller, ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak.

‘ÖĞRENCİLERE KAYNAK DESTEĞİNİN ÖLÇEĞİ BÜYÜTÜLDÜ’

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanılan sürecin farklılığı dikkate alınarak öğrencilere sunulan kaynak desteğinin ölçeğinin büyütüldüğünü söyledi. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynakları çeşitlendiriyoruz. Daha önce çok sayıda kaynak desteği sağladık. Örneğin kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7’nci sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4’üncü sınıflar için çalışma soruları yayımladık. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için 1, 2, 3 ve 4’üncü üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımlamıştık. Bugün de ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin beşinci ünitelerini erişime açtık. Desteğimiz devam edecek. Öğrencilere kaynak desteği sürecinin koordinasyonunu başarılı şekilde sürdüren Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde ölçme değerlendirme merkezlerinde hazırlıklara katkı veren tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum.”

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERİNİN BEŞİNCİ ÜNİTELERİNDEN 2 BİN 800 SORU İÇEREN 42 FASİKÜLE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN