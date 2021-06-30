Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir, nasıl hesaplanır? 2021 OBP ile öğrenci alan liseler hangileri?
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan liseler araştırılmaya başlandı. LGS tercih döneminde oldukça önemli bir yer kaplayan, öğrencilerin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nin nasıl hesaplandığı, istedikleri liseye yerleşmeyi umut eden adaylar için merak ediliyor. Peki, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir, nasıl hesaplanır? İşte, 2021 OBP ile öğrenci alan liseler…
30 Haziran bugün itibariyle beklenen LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavsız OBP puanı ile alan liseler öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Tercih yapacak olan adaylar, OBP hesaplamalarını araştırmaya şimdiden başladı. Peki, OBP nedir, nasıl hesaplanır? İşte, sınavsız OBP ile alan liseler hakkında detaylar…
OBP NEDİR?
OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.
Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.
Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.
OBP PUANI İLE ALAN LİSELER BELLİ OLDU MU?
Sınavsız OBP puanı ile alan liseler öğrencilerin ortaöğretim başarı puanına göre alınacak. Ortalama ile alan okulların puanları ise değişiklik göstermektedir. OBP ile alan liseler henüz açıklanmamıştır.