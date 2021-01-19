Ortalama İşareti nedir? Klavyede Ortalama İşareti nasıl yapılır

Ortalama diğer bir adı ile aritmetik ortalama şeklinde anlatılmaktadır. Bu doğrultuda belli bir sembol üzerinden gösterilen ortalama, aynı zamanda bilgisayarda klavye üzerinden de farklı tuşlara basarak kullanılabilmektedir. Matematiksel hesaplamalar da büyük öneme sahip olan ortalama ifadesini, bu şekilde rahatlıkla formüllerde kullanabilirsiniz.

Ortalama İşareti Nedir?

Ortalama işareti herhangi bir işlem yapıldığı zaman, bu işlemin ortalamasının alındığını gösteren bir simgedir. Genel olarak, ‘x̄’ şeklinde ifade edilir. Böylece aritmetik ortalama sembolü birçok farklı formül açısından amaca uygun şekilde kullanılabilmektedir.

Özellikle hem bilgisayar ortamında hem de mobil uygulamada işlemlerinizi yaparken bu simgeyi kullanabilirsiniz. Genelde hem okul hayatında bazı derslerde ve problemlerde hem de gündelik yaşamda ortalama alınır. Kağıt üzerinde ya da bilgisayar ortamında bunu gösterebilmek için ise, yukarıda verdiğimiz ortalama işareti kullanılır.

Klavyede Ortalama İşareti Nasıl Yapılır?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de klavyede ortalama işaretinin nasıl yapılacağıdır. Çünkü özellikle birçok farklı soru üzerinden işlem yaparken problem açısından ortalama işareti kullanılır.

Bu konuda klavye üzerinden ortalama işareti yapabilmek için belli başlı bazı tuşlara basmanız yeterlidir. Yapmanız gereken Ctrl + V işlemini gerçekleştirmektir. Ctrl tuşu klavyenin sol alt kısmında yer alır. Önce Ctrl’ye basın ve daha sonra bu tuşa basılı tutarken aynı zamanda V tuşuna basın. Böylece bilgisayarda istediğiniz yere rahatlıkla, ‘x̄’ işaretini ekleyebilirsiniz. Bu sayede birçok farklı yerde ortalama simgesi ile durumu anlatmanız oldukça kolay hale gelir.