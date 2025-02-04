Ortak yazılı sınavların soru dağılım tabloları yayımlandı

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Bakanlık tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmeliğe göre; ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf veya alan zümrelerince hazırlanacak ve konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak. Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf veya alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından, temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde ‘konu soru dağılım tabloları’ yayımlandı. Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı eğitim kurumu sınıf ya da alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

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Konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.