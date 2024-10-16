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Ortak sınavların soru dağılım tabloları yayımlandı

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#MEB#Ortak Sınavların Soru Dağılım Tabloları Yayımlandı#Sınav
Ortak sınavların soru dağılım tabloları yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 11:34

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde 6 ve 10’uncu sınıflar için düzenlenecek ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları yayımlandı.

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Eğitim öğretim yılının 1’inci dönem yazılı sınavları 6’ncı sınıf Türkçe ile 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba, 6 ve 10’uncu sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak. MEB, öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması adına hangi konu veya kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tablolarını hazırlayarak yayımladı. Diğer yandan ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular yer alacak.

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#MEB#Ortak Sınavların Soru Dağılım Tabloları Yayımlandı#Sınav

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