Ortak sınavların soru dağılım tabloları yayımlandı

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Eğitim öğretim yılının 1’inci dönem yazılı sınavları 6’ncı sınıf Türkçe ile 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba, 6 ve 10’uncu sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak. MEB, öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması adına hangi konu veya kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tablolarını hazırlayarak yayımladı. Diğer yandan ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular yer alacak.