Ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı

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2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları, 6’ncı Sınıf Türkçe ile 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim’de, 6 ve 10’uncu sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim’de yapıldı. Ülke genelinde yapılan ortak sınavlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşan sınavlar sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirildi. Oturumlar bir ders süresi olan 40 dakika ile sınırlandırıldı. Oturumların ülke genelinde aynı saatte başlatılması ve sonlandırılması sağlandı.

SONUÇLAR E-OKUL’DA YER ALACAK

Sınavların değerlendirme işlemleri 6’ncı sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Matematik dersi 6’ncı sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, ‘ortakyazilisinav.meb.gov.tr’ adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine işlenecek. 6’ncı sınıf Türkçe, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumunun sınıf zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.