Ortak Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ortak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Ortak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eş 2- Şerik 3- Müşterek 4- Hissedar 5- Yoldaş 6- Partner

Ortak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İslamiyet öncesi Türk toplumlarından bu yana kullanılan ortak kelimesi hedeflerini gerçekleştirmek ya da para kazanmak için birlikte çalışan kişiler anlamına gelir. Bu kelime birçok kalıp ifade ve tamlamada da yer alır. Örnekler:

1- Allah'a Ortak Koşmak: Dinimize göre en büyük günah, şirk

2- Ortaklaşa: Birlikte, bir arada

3- Ortak Ağ - En az iki farklı evde kullanılan internet

Ortak TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Ortak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Aynı işi yapan ya da aynı görevi yerine getiren kişilerden her biri

İkinci Anlamı: Aynı kişileri ilgilendiren husus (Örneğin: Ortak Çıkar)

Ortak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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''Ortağımla belli başlı konularda anlaşamadığımız için yolları ayırma kararı aldık.''