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Ortak Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ortak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Ortak Ne Demek, Ne Anlama Gelir Ortak Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski Türkçe bir sözcük olan ortak, ''orta'' sözcüğünden türetilmiştir. Orta, bir şeyin yarısı ve ara anlamına gelirken ortak kelimesi, belli bir amaç doğrultusunda hareket eden ya da birlikte çalışan kişiler demektir. İki ya da daha fazla sayıda insanı ilgilendiren konular için de aynı kelime kullanılır. Örneğin: ''Ortak Mesele.'' Ortak ne demek? Ortak TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Ortak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Eş 2- Şerik 3- Müşterek 4- Hissedar 5- Yoldaş 6- Partner 

 Ortak Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 İslamiyet öncesi Türk toplumlarından bu yana kullanılan ortak kelimesi hedeflerini gerçekleştirmek ya da para kazanmak için birlikte çalışan kişiler anlamına gelir. Bu kelime birçok kalıp ifade ve tamlamada da yer alır. Örnekler: 

 1- Allah'a Ortak Koşmak: Dinimize göre en büyük günah, şirk

 2- Ortaklaşa: Birlikte, bir arada

 3- Ortak Ağ - En az iki farklı evde kullanılan internet 

 Ortak TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 TDK'ya göre Ortak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Aynı işi yapan ya da aynı görevi yerine getiren kişilerden her biri

 İkinci Anlamı: Aynı kişileri ilgilendiren husus (Örneğin: Ortak Çıkar) 

 Ortak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 ''Ortağımla belli başlı konularda anlaşamadığımız için yolları ayırma kararı aldık.''

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