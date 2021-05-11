Ortaç Nedir? Ortaç Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Ortaç kelimesi anlamı arama motorlarında sıklıkla araştırılan kelimelerden birisidir. Dilimizde kullanılmasından dolayı anlamını öğrenmek de oldukça önemlidir. Ortaç kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür.

Ortaç Nedir?

Ortaç kelimesi bir dil bilgisi fiilidir. Ortaç kelimesinin anlamı sıfat veya fiil olarak açıklanmaktadır. Bunun yanında ortaç kelimesi bilişim alanında, dil bilgisi alanında, fizik veya kimya alanında, matematik alanında da farklı anlamları içermektedir.

Ortaç Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Ortaç kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Ortaç kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde açıklanmıştır:

- Sıfat, fiil

Ortaç kelimesi bunun dışında farklı anlamları da içermektedir. Bunun dışında ortaç kelimesi ülkemizde bir isim olarak da kullanılmaktadır. Yerel Türkçe anlamı tepe olan ortaç kelimesinin diğer anlamları şunlardır:

- Bilişim alanındaki anlamı: Bilgi erişimde, derlemedeki belgeleri kümelemede kullanılan ve kavramsal konumu açısından kümenin ortası niteliği taşıyacağı hesaplandığı için kümeyi gösteren belgenin vektörüdür.

-Dil bilgisi alanındaki anlamı: Tümleç alabilen, ad ve sıfat gibi kullanılan eylemsi.

- Fizik veya kimya alanındaki anlamı: Değer dağılımında bu değerin yarısının kendisinden büyük diğer yarısının daha küçük olduğunu gösteren değerdir.

- Matematik alanındaki anlamı: Yamuk matematiksel bir terimdir. Bir yamukta koşut olmayan kıyıların orta noktasını birleştiren doğruya ortaç denilir.

Ortaç kelimesinin Türk Dil Kurumu anlamı dışında farklı alanlarda anlamları bulunmaktadır. Bu anlamlar dışında tepe, mirasçı ve veliaht anlamında da kullanılmaktadır.