Orta Doğu ülkeleri nelerdir ve hangileri? Orta Doğu ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
Orta Doğu tanımı, coğrafi özelliklerden çok sosyo- politik ve kültürel özellikler baz alınarak yapılır. Bu nedenle Asya ve Afrika kıtasında yer alan birçok ülke Orta Doğu ülkesi olarak tanımlanıyor. Orta Doğu ülkelerinin isimleri ve başkentleri nelerdir, nüfusları ne kadar? Sizin için derledik.
Günümüzde kullanılan dünya haritası 19. yüzyılın ortalarında Avrupa merkez alınarak çizildi. Buna göre Çin ve Japonya Uzak Doğu ülkesi olarak adlandırılırken, genellikle Arapların yaşadığı ve Asya ile Afrika kıtasında toprakları bulunan ülkeler de ''Orta Doğu ülkesi'' olarak tanımlandı.
Orta Doğu Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?
Orta Doğuda toplam 24 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin isimleri ve resmi adları şu şekildedir:
Türkiye - Türkiye Cumhuriyeti
Cezayir - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Libya - Libya Devleti
Irak - Irak Cumhuriyeti
Suriye - Suriye Arap Cumhuriyeti
Katar - Katar Devleti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - (Resmi adı aynı)
Umman - Umman Sultanlığı
Kuveyt - Kuveyt Devleti
Tunus - Tunus Cumhuriyeti
Fas - Fas Krallığı
Pakistan - Pakistan İslam Cumhuriyeti
Sudan - Sudan Cumhuriyeti
İran - İran İslam Cumhuriyeti
Filistin - Filistin Devleti
Suudi Arabistan - Suudi Arabistan Krallığı
Birleşik Arap Emirlikleri - (Resmi adı aynı)
Ürdün - Ürdün Haşimi Krallığı
Lübnan - Lübnan Cumhuriyeti
İsrail - İsrail Devleti
Bahreyn - Bahreyn Krallığı
Mısır - Mısır Arap Cumhuriyeti
Yemen - Yemen Cumhuriyeti
Afganistan - Afganistan İslam Cumhuriyeti
Orta Doğu Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
Türkiye - Ankara
Cezayir - Cezayir
Libya - Trablus
Irak - Bağdat
Suriye - Şam
Katar - Doha
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Lefkoşa
Umman - Maskat
Kuveyt - Kuveyt
Tunus - Tunus
Fas - Rabat
Pakistan - İslamabat
Sudan - Hartum
İran - Tahran
Filistin - Ramallah ve Doğu Kudüs
Suudi Arabistan - Riyad
Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
Ürdün - Amman
Lübnan - Beyrut
İsrail - Tel Aviv
Bahreyn - Manama
Mısır - Kahire
Yemen - San'a
Afganistan - Kabil
Orta Doğu Ülkelerinin Nüfusları
Orta Doğu'da en kalabalık ülkeler: Türkiye, Pakistan, Mısır ve İran'dır Nüfus yoğunluğu en az olan ülkeler ise Kıbrıs, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dır.
Türkiye - 83.000.000
Cezayir - 42. 235.000
Libya -6.680.000
Irak - 28.950.000
Suriye - 20.180.000
Katar - 834.000
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti -772.000
Umman - 3.420.000
Kuveyt - 2.692.000
Tunus -11.060.000
Fas -36.000.000
Pakistan -213.000.000
Sudan - 42.000.000
İran - 80.050.000
Filistin - 4.014.000
Suudi Arabistan - 28.690.000
Birleşik Arap Emirlikleri - 4.799.000
Ürdün - 6.500.000
Lübnan - 4.020.000
İsrail - 7.234.000
Bahreyn -728.000
Mısır - 83.000.000
Yemen - 23.500.000
Afganistan -37.018.000
Orta Doğu Ülkelerinin Para Birimleri
Türkiye - Türk Lirası
Cezayir - Cezayir Dinarı
Libya - Libya Dinarı
Irak - Irak Dinarı
Suriye - Suriye Lirası
Katar - Katar Riyali
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Euro
Umman - Umman Riyali
Kuveyt - Kuveyt Dinarı
Tunus - Tunus Dinarı
Fas - Fas Dirhemi
Pakistan - Pakistan Rupisi
Sudan - Sudan Sterlini
İran - İran Riyali
Filistin - Yeni İsrail Şekeli ve Ürdün Dinarı
Suudi Arabistan - Suudi Arabistan Riyali
Birleşik Arap Emirlikleri - Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
Ürdün - Ürdün Riyali
Lübnan - Lübnan Lirası
İsrail - Yeni İsrail Şekeli
Bahreyn - Bahreyn Dinarı
Mısır - Mısır Lirası
Yemen - Yemen Riyali
Afganistan - Afgan Afganisi
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