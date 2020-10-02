Orta Doğu ülkeleri nelerdir ve hangileri? Orta Doğu ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

Günümüzde kullanılan dünya haritası 19. yüzyılın ortalarında Avrupa merkez alınarak çizildi. Buna göre Çin ve Japonya Uzak Doğu ülkesi olarak adlandırılırken, genellikle Arapların yaşadığı ve Asya ile Afrika kıtasında toprakları bulunan ülkeler de ''Orta Doğu ülkesi'' olarak tanımlandı.

Orta Doğu Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?

Orta Doğuda toplam 24 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin isimleri ve resmi adları şu şekildedir:

Türkiye - Türkiye Cumhuriyeti

Cezayir - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Libya - Libya Devleti

Irak - Irak Cumhuriyeti

Suriye - Suriye Arap Cumhuriyeti

Katar - Katar Devleti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - (Resmi adı aynı)

Umman - Umman Sultanlığı

Kuveyt - Kuveyt Devleti

Tunus - Tunus Cumhuriyeti

Fas - Fas Krallığı

Pakistan - Pakistan İslam Cumhuriyeti

Sudan - Sudan Cumhuriyeti

İran - İran İslam Cumhuriyeti

Filistin - Filistin Devleti

Suudi Arabistan - Suudi Arabistan Krallığı

Birleşik Arap Emirlikleri - (Resmi adı aynı)

Ürdün - Ürdün Haşimi Krallığı

Lübnan - Lübnan Cumhuriyeti

İsrail - İsrail Devleti

Bahreyn - Bahreyn Krallığı

Mısır - Mısır Arap Cumhuriyeti

Yemen - Yemen Cumhuriyeti

Afganistan - Afganistan İslam Cumhuriyeti

Orta Doğu Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

Türkiye - Ankara

Cezayir - Cezayir

Libya - Trablus

Irak - Bağdat

Suriye - Şam

Katar - Doha

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Lefkoşa

Umman - Maskat

Kuveyt - Kuveyt

Tunus - Tunus

Fas - Rabat

Pakistan - İslamabat

Sudan - Hartum

İran - Tahran

Filistin - Ramallah ve Doğu Kudüs

Suudi Arabistan - Riyad

Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi

Ürdün - Amman

Lübnan - Beyrut

İsrail - Tel Aviv

Bahreyn - Manama

Mısır - Kahire

Yemen - San'a

Afganistan - Kabil

Orta Doğu Ülkelerinin Nüfusları

Orta Doğu'da en kalabalık ülkeler: Türkiye, Pakistan, Mısır ve İran'dır Nüfus yoğunluğu en az olan ülkeler ise Kıbrıs, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dır.

Türkiye - 83.000.000

Cezayir - 42. 235.000

Libya -6.680.000

Irak - 28.950.000

Suriye - 20.180.000

Katar - 834.000

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti -772.000

Umman - 3.420.000

Kuveyt - 2.692.000

Tunus -11.060.000

Fas -36.000.000

Pakistan -213.000.000

Sudan - 42.000.000

İran - 80.050.000

Filistin - 4.014.000

Suudi Arabistan - 28.690.000

Birleşik Arap Emirlikleri - 4.799.000

Ürdün - 6.500.000

Lübnan - 4.020.000

İsrail - 7.234.000

Bahreyn -728.000

Mısır - 83.000.000

Yemen - 23.500.000

Afganistan -37.018.000

Orta Doğu Ülkelerinin Para Birimleri

Türkiye - Türk Lirası

Cezayir - Cezayir Dinarı

Libya - Libya Dinarı

Irak - Irak Dinarı

Suriye - Suriye Lirası

Katar - Katar Riyali

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Euro

Umman - Umman Riyali

Kuveyt - Kuveyt Dinarı

Tunus - Tunus Dinarı

Fas - Fas Dirhemi

Pakistan - Pakistan Rupisi

Sudan - Sudan Sterlini

İran - İran Riyali

Filistin - Yeni İsrail Şekeli ve Ürdün Dinarı

Suudi Arabistan - Suudi Arabistan Riyali

Birleşik Arap Emirlikleri - Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

Ürdün - Ürdün Riyali

Lübnan - Lübnan Lirası

İsrail - Yeni İsrail Şekeli

Bahreyn - Bahreyn Dinarı

Mısır - Mısır Lirası

Yemen - Yemen Riyali

Afganistan - Afgan Afganisi