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Haber Giriş: 02.10.2020 - 01:52 | Son Güncelleme:

Orta Doğu ülkeleri nelerdir ve hangileri? Orta Doğu ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

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Orta Doğu ülkeleri nelerdir ve hangileri? Orta Doğu ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
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Orta Doğu tanımı, coğrafi özelliklerden çok sosyo- politik ve kültürel özellikler baz alınarak yapılır. Bu nedenle Asya ve Afrika kıtasında yer alan birçok ülke Orta Doğu ülkesi olarak tanımlanıyor. Orta Doğu ülkelerinin isimleri ve başkentleri nelerdir, nüfusları ne kadar? Sizin için derledik.

Günümüzde kullanılan dünya haritası 19. yüzyılın ortalarında Avrupa merkez alınarak çizildi. Buna göre Çin ve Japonya Uzak Doğu ülkesi olarak adlandırılırken, genellikle Arapların yaşadığı ve Asya ile Afrika kıtasında toprakları bulunan ülkeler de ''Orta Doğu ülkesi'' olarak tanımlandı.

 Orta Doğu Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?

 Orta Doğuda toplam 24 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin isimleri ve resmi adları şu şekildedir:

 Türkiye - Türkiye Cumhuriyeti

 Cezayir - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

 Libya - Libya Devleti

 Irak - Irak Cumhuriyeti

 Suriye - Suriye Arap Cumhuriyeti

 Katar - Katar Devleti

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - (Resmi adı aynı)

 Umman - Umman Sultanlığı

 Kuveyt - Kuveyt Devleti

 Tunus - Tunus Cumhuriyeti

 Fas - Fas Krallığı

 Pakistan - Pakistan İslam Cumhuriyeti

 Sudan - Sudan Cumhuriyeti

 İran - İran İslam Cumhuriyeti

 Filistin - Filistin Devleti

 Suudi Arabistan - Suudi Arabistan Krallığı

 Birleşik Arap Emirlikleri - (Resmi adı aynı)

 Ürdün - Ürdün Haşimi Krallığı

 Lübnan - Lübnan Cumhuriyeti

 İsrail - İsrail Devleti

 Bahreyn - Bahreyn Krallığı

 Mısır - Mısır Arap Cumhuriyeti

 Yemen - Yemen Cumhuriyeti

 Afganistan - Afganistan İslam Cumhuriyeti

 Orta Doğu Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

 Türkiye - Ankara

 Cezayir - Cezayir

 Libya - Trablus

 Irak - Bağdat

 Suriye - Şam

 Katar - Doha

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Lefkoşa

 Umman - Maskat

 Kuveyt - Kuveyt

 Tunus - Tunus

 Fas - Rabat

 Pakistan - İslamabat

 Sudan - Hartum

 İran - Tahran

 Filistin - Ramallah ve Doğu Kudüs

 Suudi Arabistan - Riyad

 Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi

 Ürdün - Amman

 Lübnan - Beyrut

 İsrail - Tel Aviv

 Bahreyn - Manama

 Mısır - Kahire

 Yemen - San'a

 Afganistan - Kabil

 Orta Doğu Ülkelerinin Nüfusları

 Orta Doğu'da en kalabalık ülkeler: Türkiye, Pakistan, Mısır ve İran'dır Nüfus yoğunluğu en az olan ülkeler ise Kıbrıs, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dır.

 Türkiye - 83.000.000

 Cezayir - 42. 235.000

 Libya -6.680.000

 Irak - 28.950.000

 Suriye - 20.180.000

 Katar - 834.000

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti -772.000

 Umman - 3.420.000

 Kuveyt - 2.692.000

 Tunus -11.060.000

 Fas -36.000.000

 Pakistan -213.000.000

 Sudan - 42.000.000

 İran - 80.050.000

 Filistin - 4.014.000

 Suudi Arabistan - 28.690.000

 Birleşik Arap Emirlikleri - 4.799.000

 Ürdün - 6.500.000

 Lübnan - 4.020.000

 İsrail - 7.234.000

 Bahreyn -728.000

 Mısır - 83.000.000

 Yemen - 23.500.000

 Afganistan -37.018.000

 Orta Doğu Ülkelerinin Para Birimleri

 Türkiye - Türk Lirası

 Cezayir - Cezayir Dinarı

 Libya - Libya Dinarı

 Irak - Irak Dinarı

 Suriye - Suriye Lirası

 Katar - Katar Riyali

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Euro

 Umman - Umman Riyali

 Kuveyt - Kuveyt Dinarı

 Tunus - Tunus Dinarı

 Fas - Fas Dirhemi

 Pakistan - Pakistan Rupisi

 Sudan - Sudan Sterlini

 İran - İran Riyali

 Filistin - Yeni İsrail Şekeli ve Ürdün Dinarı

 Suudi Arabistan - Suudi Arabistan Riyali

 Birleşik Arap Emirlikleri - Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

 Ürdün - Ürdün Riyali

 Lübnan - Lübnan Lirası

 İsrail - Yeni İsrail Şekeli

 Bahreyn - Bahreyn Dinarı

 Mısır - Mısır Lirası

 Yemen - Yemen Riyali

 Afganistan - Afgan Afganisi

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