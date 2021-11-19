Orta çağ nedir ve özellikleri nelerdir? Orta çağ ne zaman, nasıl başladı ve ne zaman nasıl kapandı

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Orta Çağ'ın en ünlü filozofları ve bilim insanları şu şekilde sıralanabilir:

1- İbn-i Sina 2- Johnnes Scottus Erigena 3- İbn-i Heysem 4- Francesco Petrarca 5- Cabir Bin Hayyan 6- İmam Gazali 7- Yakub Bin Tarık 8- İbn-i Rüşd

Orta Çağ Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Kavimler Göçü ile başlayan Orta Çağ, yaklaşık 110yıllık bir dönemi kapsar. Tarihçiler, Orta Çağ'ı, Arap ülkelerinde ve Avrupa'da farklı şekillerde ele alınmıştır. Farabi, İbn-i Rüşd ve Kindi gibi İslam filozofları Yeni Plantonculuğun hem İslam hem de Avrupa ülkelerinde etkili olmuştur.

Farabi'nin kaleme aldığı İdeal Devlet ve İdeallerin Sayımı adlı eserle yabancı dillere çevrilerek Avrupa'da en çok okunan kitaplar arasında yer almıştır. Bunun dışında İbn-i Rüşd ile İmam Gazali arasında cereyan eden kelam - felsefe tartışması döneme damga vurmuştur. İmam Gazali, dönemin filozoflarını eleştiren 4 ciltlik Felsefenin Tutarsızlığı eserini yazmış, İbn-i Rüşd de bu esere cevap mahiyetinde Tutarsızlığın Tutarsızlığı adlı eseri kaleme almıştır.

Orta Çağ'ın Avrupa'daki yansımaları ise İslam ülkelerinden çok daha farklı olmuştur. Kilisenin hem idari hem de ekonomik alanda giderek güçlenmesi ile birlikte, Avrupa'da bilim ve felsefe yeteri kadar ilerleyememiştir. Engizisyon mahkemelerinde binlerce kişi yargılanmış, birçok kişi Hristiyan aleyhtarı söylemlerde bulundukları gerekçesiyle idam edilmiştir.

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Orta Çağ Avrupa'sının en önemli bilim insanlarından biri Galileo Galilei'dir. Teleskobu ile yaptığı gözlemler sonucu dünyanın geoit şeklinde olduğu sonucuna ulaşan Galilei, daha sonra engizisyon tehdidi nedeniyle bu savından vazgeçmiştir. Bu dönemde kilisenin de etkisiyle dünyanın kare şeklinde ve evrenin merkezinde olduğuna inanılıyordu. Buna karşı çıkan birçok bilim insanı ise İncil'e ve Hristiyanlığa aykırı görüş bildirdikleri için idam edilmişti.

Orta Çağ'da yine engizisyon mahkemelerinin öncülüğünde cadı avı başlatılmış ve binlerce kadın cadı oldukları gerekçesiyle yakılmıştır.

Orta Çağ'ın en önemli gelişmelerinden biri Doğu Roma İmparatorluğunun kurulmasıdır. 11 Mayıs 330 yılında kurulan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantiniyye idi. Bu dönemde kurulan diğer büyük devletler ise Moğol İmparatorluğu, Abbasi Devleti, Frank İmparatorluğu, Emevi Devleti ve Sasani İmparatorluğudur.

Orta Çağ'da barutun ve topun bulunması nedeniyle feodalite güç kaybetmiş ve yerini monarşi ile yönetilen krallıklara bırakmıştır. Su değirmenlerinin icadı ile birlikte tarımsal faaliyetlere de hız verilmiştir. Bu çağda ruhban sınıfı ve Papa, en güçlü dönemine ulaşmış, kralları yetkileri ise sınırlandırılmıştır.

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Orta Çağ Ne Zaman ve Nasıl Başladı?

Orta Çağ, M.S. 350 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü ile başlar. Bu göç ile birlikte Avrupa'daki nüfus artmış ve dünyanın hem demografik hem de ekonomik dengeleri değişmiştir.

Orta Çağ Ne Zaman ve Nasıl Kapandı?

Yaklaşık 11 asır süren Orta Çağ, 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusunun İstanbul'u fethetmesi ile birlikte kapanmıştır. İstanbul'un fethinden sonra II. Mehmet, Fatih unvanını almış ve ''çağ açıp çağ kapatan padişah'' olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaşarak dönemin en güçlü devleti haline gelmiştir.