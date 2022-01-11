Orta beyin nedir, ne işe yarar ve nereyi kontrol eder? Orta beyin görevleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan ettiFenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı! Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koç'a isyan etti#Fenerbahçe
Vahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktıVahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktı#Azra Gülendam Haytaoğlu
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
TL mevduat dönüşümüne düzenleme... Şirket ve kurumlar da yararlanacakTL mevduat dönüşümüne düzenleme... Şirket ve kurumlar da yararlanacak#Merkez Bankası
Fenerbahçe büyük fırsat tepti Adana Demir rakibini geçtiFenerbahçe büyük fırsat tepti! Adana Demir rakibini geçti#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğlunun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecekBakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecek#Adil Karaismailoğlu
Tablo belli oldu Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladıTablo belli oldu! Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladı#Koronavirüs
Terimin evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi Hocamız iyi durumda değilTerim'in evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi! "Hocamız iyi durumda değil"#Galatasaray
Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğulduBodrum’da sağanak yağış sele dönüştü! Sokak hayvanları boğuldu#BODRUM
Sedefnurun şüpheli düşüşünde önemli gelişme Açığa alındılarSedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' önemli gelişme! Açığa alındılar#Sedefnur Çağlar
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Bakan Kasapoğludan izleyicilere sürpriz Haber bültenini sunduBakan Kasapoğlu'dan izleyicilere sürpriz! Haber bültenini sundu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Orta beyin nedir, ne işe yarar ve nereyi kontrol eder? Orta beyin görevleri

#Orta Beyin#Duyu#Talamus
Orta beyin nedir, ne işe yarar ve nereyi kontrol eder Orta beyin görevleri

Canlılar için hayati derecede önem taşıyan organlardan en önemlilerinden biri beyin olmaktadır. Bu organ vücutta bulunan sinir merkezlerinin en büyüğü olarak ifade edilmektedir. Beyin şekil itibariyle birbirine benzeyen iki yarım küreden oluşmaktadır. Beyinin birçok bölümü bulunmaktadır. Orta beyin de bunlardan biri olarak belirtilmektedir. Peki, orta beyin nedir, ne işe yarar ve nereyi kontrol eder? Orta beyin görevleri neler olmaktadır? İşte, orta beyin hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli olan bilgileri derledik.

Haberin Devamı

Orta beyin adından da anlaşılacağı üzere beynin orta kısmında yer alan bölümlerden biri olmaktadır. Beyin vücuttan ve dışardan gelen uyarıcılara uygun tepkilerin verilmesini sağlayan önemli bir organ olmaktadır.

 Orta Beyin Nedir, Ne İşe Yarar ve Nereyi Kontrol Eder?

 Beyin, birbirinden farklı işlevleri yerine getiren birçok kısımdan oluşan bir organ olmaktadır. Orta beyinde bu kısımlardan biri olarak ön beyin ile arka beyini birleştirmektedir. Orta beyin diğer beyin bölümlerine oranla daha küçük bir yapıya sahip olmaktadır. Beyinin bu bölümünde canlılar için önemli olan işitme ve görme ile ilgili önemli işlevler yerine getirilmektedir. Orta beyin canlıların ışık kaynağına ve sese doğru yönelmelerini sağlamaktadır.

 Beyin sapı, orta beyinde dahil olmak üzere beynin her bölümü ile ilişki halinde olan bir yapı olmaktadır. Beyin sapında gerçekleşen faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu düşünce ile kontrol altına alınamayan refleks hareketlerden oluşmaktadır. Kişi refleks hareketlerini ancak beyin sapından beynin üst bölümüne giden nöronların sayısı arttığında fark edebilmektedir. Orta beyinde beyin tarafından geliştirilen reflekslerin merkezi olarak görev yapmaktadır. Beyinin bu bölümünün kontrol altına aldığı refleksler görme ve duyma olaylarına tepki verilmesini sağlamaktadır.

Haberin Devamı

 Orta beyin, merkezi sinir sisteminde yer alan uyku hali, uyanık kalma durumu, uyarılma, görme , işitme ve ısı ile ilgili durumlar hakkında tepkilerin gösterilmesine yardım eden bir bölüm olarak ifade edilmektedir. Orta beyinde birkaç çekirdek ve sinir demetleri ile farklı isimlere sahip olan oluşumlar yer almaktadır. Bu beyin aşağı doğru ponsaya yukarı doğru da ara beyne katılmaktadır. Orta beyin beynin kabuk kısmının altında ve art beynin üst kısmında bulunmaktadır. Bu nedenle beynin ortasına yakın olduğu için orta beyin adını almaktadır.

 Orta Beynin Görevleri Nelerdir?

 Orta beyin, insanlar için önemli olan bazı duyularla ile ilgili durumları yerine getiren bir beyin bölümü olmaktadır. Orta beyin, beyin sapını oluşturan bölüm kısımlarından biri olarak ifade edilmektedir. Orta beyin Talamus, Hipotalamus ve Hipofiz bezinin arkasında bulunan lobdan meydana gelmektedir. Talamus, koku duyusu dışında kalan diğer bütün duyuları yöneten bir yapı olmaktadır. Duyular bu bölümde anlamlandırıldıktan sonra beyin kabuğuna gönderilmektedirler. Canlılar uykuda iken talamus ve beyin kabuğu işlevsel olmamaktadır. Hipotalamus ise vücudun iç dengesini düzenlemekle görevli olmaktadır. Bu dengeler kan basıncı, iştah, uyku hali, yağ ve karbonhidrat dengelerinin ayarlanmasında görev yapmaktadır.

Haberin Devamı

 Hipotalamus salgılamış olduğu hormonların etkisiyle hipofiz bezinin çalışmasını da kontrol etmektedir. Orta beyin bu bölümlerinde yardımı ile optik lopta yer alan reflekslere cevap vermekle görevli olmaktadır. Orta beyinde dört adet çıkıntı yer almaktadır. Bu çıkıntılar da göz ve kulak ile ilgili olan refleksleri kontrol altına almaktadır. Canlılarda herhangi bir ışık kaynağı ile karşılaşıldığında göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi ya da herhangi bir canlının bir ses duyduğu zaman o sese dikkat kesilmesi orta beyin tarafından kontrol edilmektedir. Orta beyin, kasların kasılma durumu gibi vücudun duruşunu etkileyecek olan hareketlerinde kontrol edilmesine katkıda bulunmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orta Beyin#Duyu#Talamus

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı