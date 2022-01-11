Orta beyin nedir, ne işe yarar ve nereyi kontrol eder? Orta beyin görevleri

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Orta beyin adından da anlaşılacağı üzere beynin orta kısmında yer alan bölümlerden biri olmaktadır. Beyin vücuttan ve dışardan gelen uyarıcılara uygun tepkilerin verilmesini sağlayan önemli bir organ olmaktadır.

Orta Beyin Nedir, Ne İşe Yarar ve Nereyi Kontrol Eder?

Beyin, birbirinden farklı işlevleri yerine getiren birçok kısımdan oluşan bir organ olmaktadır. Orta beyinde bu kısımlardan biri olarak ön beyin ile arka beyini birleştirmektedir. Orta beyin diğer beyin bölümlerine oranla daha küçük bir yapıya sahip olmaktadır. Beyinin bu bölümünde canlılar için önemli olan işitme ve görme ile ilgili önemli işlevler yerine getirilmektedir. Orta beyin canlıların ışık kaynağına ve sese doğru yönelmelerini sağlamaktadır.

Beyin sapı, orta beyinde dahil olmak üzere beynin her bölümü ile ilişki halinde olan bir yapı olmaktadır. Beyin sapında gerçekleşen faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu düşünce ile kontrol altına alınamayan refleks hareketlerden oluşmaktadır. Kişi refleks hareketlerini ancak beyin sapından beynin üst bölümüne giden nöronların sayısı arttığında fark edebilmektedir. Orta beyinde beyin tarafından geliştirilen reflekslerin merkezi olarak görev yapmaktadır. Beyinin bu bölümünün kontrol altına aldığı refleksler görme ve duyma olaylarına tepki verilmesini sağlamaktadır.

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Orta beyin, merkezi sinir sisteminde yer alan uyku hali, uyanık kalma durumu, uyarılma, görme , işitme ve ısı ile ilgili durumlar hakkında tepkilerin gösterilmesine yardım eden bir bölüm olarak ifade edilmektedir. Orta beyinde birkaç çekirdek ve sinir demetleri ile farklı isimlere sahip olan oluşumlar yer almaktadır. Bu beyin aşağı doğru ponsaya yukarı doğru da ara beyne katılmaktadır. Orta beyin beynin kabuk kısmının altında ve art beynin üst kısmında bulunmaktadır. Bu nedenle beynin ortasına yakın olduğu için orta beyin adını almaktadır.

Orta Beynin Görevleri Nelerdir?

Orta beyin, insanlar için önemli olan bazı duyularla ile ilgili durumları yerine getiren bir beyin bölümü olmaktadır. Orta beyin, beyin sapını oluşturan bölüm kısımlarından biri olarak ifade edilmektedir. Orta beyin Talamus, Hipotalamus ve Hipofiz bezinin arkasında bulunan lobdan meydana gelmektedir. Talamus, koku duyusu dışında kalan diğer bütün duyuları yöneten bir yapı olmaktadır. Duyular bu bölümde anlamlandırıldıktan sonra beyin kabuğuna gönderilmektedirler. Canlılar uykuda iken talamus ve beyin kabuğu işlevsel olmamaktadır. Hipotalamus ise vücudun iç dengesini düzenlemekle görevli olmaktadır. Bu dengeler kan basıncı, iştah, uyku hali, yağ ve karbonhidrat dengelerinin ayarlanmasında görev yapmaktadır.

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Hipotalamus salgılamış olduğu hormonların etkisiyle hipofiz bezinin çalışmasını da kontrol etmektedir. Orta beyin bu bölümlerinde yardımı ile optik lopta yer alan reflekslere cevap vermekle görevli olmaktadır. Orta beyinde dört adet çıkıntı yer almaktadır. Bu çıkıntılar da göz ve kulak ile ilgili olan refleksleri kontrol altına almaktadır. Canlılarda herhangi bir ışık kaynağı ile karşılaşıldığında göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi ya da herhangi bir canlının bir ses duyduğu zaman o sese dikkat kesilmesi orta beyin tarafından kontrol edilmektedir. Orta beyin, kasların kasılma durumu gibi vücudun duruşunu etkileyecek olan hareketlerinde kontrol edilmesine katkıda bulunmaktadır.