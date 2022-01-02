Örselenmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Örselenmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Örselenmek kelimesi hem günlük hayatta hem de iş hayatında aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Anlam bakımından örselenmek kelimesinin kullanım alanı da oldukça geniştir. Örselenmek kelimesinin genel anlamı yıpranmak, zedelenmek demektir. Bazı durumlarda eskimek ifadesi de örselenmek kelimesine karşılık gelebiliyor.

Örselenmek Ne Demek?

Örselenmek kelimesi genel anlamı ile yıpranmak demektir. Eskimek ve zedelenmek kimileri de örselenmek ifadesine karşılık gelmektedir. Ayrıca örselenmek kelimesi pişmek anlamında da kullanılır. Örselenmek kelimesi kişinin olgunlaşması anlamını da taşımaktadır.

Örselenmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Örselenmek kelimesinin TDK verilerine göre anlamı örseleme işinden etkilenmek olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra yıpranmak ya da zedelenmek kelimeleri de örselenmek anlamına geliyor. Kısacası örselenmek kelimesinin TDK sözlük anlamı örseleme işinden etkilenmek ya da örseleme durumuna konu olmak, yıpranmak, olgunlaşmak ve pişmek şeklinde ifade ediliyor. Zorlayıcı bir zaman diliminden geçen ve yıpranan kişileri tarif etmek için yaygın olarak örselenmiş ifadesi kullanılıyor.