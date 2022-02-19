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Örs nedir, ne için kullanılır? Örs nasıl yapılır?

Örs nedir, ne için kullanılır Örs nasıl yapılır

İnsanlar sosyal varlıklardır. Toplumlar halinde yaşarlar ve iletişim kurmak ihtiyacı içindedirler. Konuşarak anlaşan bir varlık olan insan günümüzde ise adeta iletişim kanallarının çeşitliliği karşısında seçmekte zorluk yaşamaktadır. Sosyal medya, değişik haberleşme grupları ve zoom, sohbet odaları gibi sayısız iletişim araçları ve ortamları ortaya çıkmıştır. Ancak her durumda kişi bildiği, kullandığı sözcükler kadar iletişim kurar. Bu sebeple anlamı bilinmeyen kelimelerin hemen manası araştırılır. İşte bu bağlamda örs sözcüğü nedir, örs nedir, örs ne için kullanılır, örs nasıl yapılı ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Daha eski zamanlarda demircilerin kullandıkları ve temel araçlardan olan örs, günümüzde güçlendirilmiş çelikten imal edilmektedir.

 Örs nedir, Ne İçin Kullanılır?

 Örs kelimesi yaygın biçimde kullanılan bir sözcük değildir. Örs, bir meslek grubuna ait gereç olduğundan geniş kitlelerce bilinmemesi doğaldır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü''ne bakıldığında örs şu şekilde açıklanmaktadır:" 1-) Yapılacak işe göre şekilleri değişik olabilen ve üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli demir araç. 2-) Üzerine çivi çakılacak ayakkabının geçirildiği kunduracı aracı.

 Örs dem demircilerin hem de ayakkabıcıların kullandığı bir gereçtir. İmalatta modern yöntemlere geçilmeden önce örs çok zorunlu bir araçtı. Hatta metal işçiliğinde birincil aletti denilebilir. Bugün ise pek çok örs güçlendirilmiş çelikten imal edilmektedir.

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 Eski zamanlarda örs, üzerinde taş alet veya taş alet düzeltisi yapılan sert veya yumuşak nesneler idi. Örsün şekli yapılacak işe göre değişkenlik göstermekteydi.

 Örs Nasıl Yapılır?

 Bugün modern imalat teknikleri ile imal edilen örs, eski zamanlarda daha çok yere gömülü bir kütüğe çakılı, kalın ve bir tarafı koni biçiminde olan demir araç şeklinde yapılmakta idi. Eskiden beri metal işçiliğinde önemli bir araç olan örs aynı zamanda ayakkabı imalatçılarının da önemli gereçlerindendir.

 Ayakkabı imalatında da örs, üzerinde çivi çakılacak ayakkabı geçirilen bir kunduracı aracı olma özelliğine sahiptir.

 Bir başka kullanım yeri olan örs de ambalaj sandıklarının imalatında, çivileri perçinlemek amacıyla ambalajcıların kullandığı küçük ve kolay taşınabilen el aracıdır. Günümüzde ise örs daha ziyade güçlendirilmiş çelikten imal edilmektedir.

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