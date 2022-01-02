Örs Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Örs Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Örs eski dönemlerde kullanılan bir demir dövme aracı olarak günümüze de aynı isimle gelen bir demircilikte kullanılan bir eşya olarak bilinmektedir.

Örs Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Örs kelimesi eski dönemlerden günümüze gelen demiri veya başka madenleri döverek şekil vermek için kullanılan bir araçtır. Örs kelimesinin çıkış noktası ise demir şekillendirilme esnasında vurulurken çıkardığı ses olarak bilinmektedir. Örs eski dönemlerde kullanılmasının yanında demiri her şekle sokmayı sağlayan sağlam bir araçtır. Örselenmek kelimesi de bu kelimeden oluşmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Örs Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre örs kelimesinin sözlük anlamı yapılacak işe göre değişik şekilleri olabilen üzerinde maden ve demir dövülebilen genellikle çelik yüzeyli demir bir araçtır.

Diğer bir anlamı ise ayakkabıcılıkta üzerine çivi çakılmak istenilen ayakkabının geçirildiği alet olarak bilinmektedir.

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Örs kelimesi teknolojik gelişmeler sonrasında sadece küçük atölyelerde kullanılan maden ve demir dövmek için özel yapılmış bir araç olarak daha az alanlarda kullanılan bir kelime haline gelmektedir.