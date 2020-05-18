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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:30, Son Güncelleme:

Örnek öğrenci dayanışması

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Örnek öğrenci dayanışması
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Pandemi sürecinde örnek bir dayanışmaya imza atan Bilfen Liseleri öğrencileri, görme engelli kardeşleri için LGS sorularını seslendirdi.

Ulusal ve uluslararası projelere destek veren Bilfen Liseleri öğrencilerinden duygulandıran bir öğrenci dayanışması örneği geldi. Öğrenciler, görme engelli diğer öğrenciler için LGS sorularını seslendirdi. Önümüzdeki dönem daha da genişletilecek projede hedef, daha fazla görme engelli öğrenciye ulaşmak.

55 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİ FAYDALANACAK
Çamlıca Bilfen Liseleri öğrencileri içinde bulundukları pandemi dönemini değerlendirerek İstanbul ve çevresindeki ‘Görme Engelliler Okulları’nda eğitim gören 55 görme engelli 8'inci sınıf öğrencisi için LGS sorularını okudu. Bunun yanı sıra görme engelli kardeşlerine destek vermek için 10'uncu sınıflardan iki öğrenci de çaldıkları piyano eserlerinin kayıtlarını bu okullara gönderdi. Seslendirilen LGS soru kayıtları, genişletilecek proje sayesinde Türkiye’deki diğer görme engelli öğrencilere de ulaşabilecek.

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