Ormancılık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ormancılık bölümü iş imkanları bakımından önemli bölümlerden birisidir. Genellikle ormanların yoğun olduğu şehirlerdeki üniversitelerde bulunmaktadır.

Ormancılık Bölümü Tanıtımı Hakkında Bilgi

2 yıllık Ormancılık bölümü birçok üniversitede bulunmaktadır. Pek çok resmi üniversitede açılmış olan Ormancılık bölümü her yıl yüzlerce mezun vermektedir. Bölümün açıldığı üniversite sayısı ile devlete yapılan alımlar kıyaslandığı zaman bölüme çok az KPSS kontenjanı verildiğini söyleyebiliriz.

Ormancılık Nedir?

Orman değişik yüksekliklerde ve büyüklüklerde bulunan ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, değişik türlerde hayvanlar ve mikroorganizmaları kapsayan kara ekosistemidir. Ormancılık ise orman ve orman ürünlerinin yönetimi, dikimi, bakımı ve faaliyetlerine verilen isimdir. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gereken alt yapının sağlanması da bir bilim dalı ve yönetimi olan ormancılık kapsamında olmaktadır.

Ormancılık Bölümünün Amacı Nedir?

Ormancılık ormanları ve plantasyonları ile ilgili olan doğal kaynakları inceleme ve yönetme sanatı, bilimi ve uygulamasını kapsayan akademik bir disiplindir. Ormancılıkta temel ama. ormanların korunması ve geliştirilmesi ile birlikte orman ve orman ürünlerinin aynı zamanda ekonomik bir değer olmasıdır. İlgili bir bilim olan silvikültür ağaçların ve ormanların büyümesini amaçlamaktadır. Bu nedenle Ormancılık bölümü amacı bu alanda yetiştirilecek elemanları sektöre kazandırmaktır.

Ormancılık Mezunu Ne iş Yapar?

Ormancılık bölümü mezunları pek çok alanda görev alabilirler. İlgili mühendislerin hazırlamış oldukları çevresel projelerde, pek çok uygulamada görev alabilirler. Ayrıca çevre ağaçlandırma, bataklıkların slah ıedilmesi veya erozyon kontrolü gibi görevlerde de bulunabilirler.

Ormancılık Kaç Yıllıktır?

Ormancılık bölümü ülkemizde çok sık araştırılan bölümlerden birisi olmaktadır. Bu bölüm Meslek Yüksek Okulları kapsamında 2 yıllık bir eğitimdir. Ön lisans programı olan Ormancılık bölümü mezunları DGS sınavı ile isterler ise 4 yıllık bazı bölümlere geçiş yapabilirler. 4 yıllık geçiş yapılan bölümler şunlardır:

- Orman Mühendisliği

- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

- Orman Endüstri Mühendisliği

Ormancılık Okumak İçin Ne Gerekli?

Ormancılık bölümü 2 yıllık bir bölüm olduğu için YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına girmek yeterlidir. Bu sınavdan en az 150 puan alıp tercih yapabilirsiniz. Fakat ne kadar yüksek puan alınır ise bu bölüme girmek de o kadar kolay olacaktır.

Ormancılık Öğretimi İngilizce midir?

Ormancılık bölümü öğretimi iki yıllık bir bölüm olup toplamda 4 dönemlik ders verilmektedir. Bu bölüm Türkçe bir bölümdür. İngilizce bölümü bulunmamaktadır.

Ormancılık Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Ormancılık bölümü YKS sınavının TYT puanına göre öğrenci almaktadır. TYT sınavı YKS sınavının ilk oturumudur. Bu nedenle TYT sınavına girmek yeterlidir. Bu sınavdan en az 150 puan alınır ise tercih yapma imkanı bulunmaktadır.

Ormancılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ormancılık bölümünde okuyan öğrenciler 4 dönem boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Bölümün derslerinden bazıları şunlardır:

- Ormancılık Bilgisi

- Zooloji

- Botanik

- Harita Bilgisi

- Toprak Bilgisi

- Orman Botaniği

- Orman Ekolojisi

- Ormancılık Hukuku

- Odun Dışı Orman Ürünleri

- Orman Kadastro Bilgisi

- Silvikültür Tekniği

- Orman Amenajmanı

- Orman Yangınlarıyla Mücadele

Ormancılık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

2 yıllık Ormancılık bölümünden mezun olan öğrenciler Ormancılık Bölümü Ön lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar. Bölüm mezunları için pek çok iş imkanı bulunmaktadır. İş imkanları ve olanakları şunlardır:

- Orman Bakanlığı Kuruluşları

- Belediyeler, Park ve Bahçeler Departmanları

- Milli Parklar

- Tabiat Parkları

- Mesire ve Piknik Alanları

- Karayolları

Ormancılık bölümünden mezun olan kişiler iş iş olanakları bunlardır. Bunun yanı sıra yaban hayatın doğallığını yitirmesini engellemeyi amaçlarken diğer yandan da sivil hayata katkı sağlanması için pek çok projede de görev alabilirler.

Ormancılık Çalışma Alanları Nelerdir?

Ormancılık bölümü mezunlarının çalışma alanları genellikle Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı birimler olmaktadır. Bunun yanı sıra Orman Köy İlişkileri Müdürlüğü, Orman ürünlerini üreten firmalar ve Fidan üretimi yapan firmalar gibi alanlar bu bölümün çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Ormancılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ormancılık bölümü bulunan üniversitelerden bazıları şunlardır:

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

- Bursa Uludağ Üniversitesi

- Düzce Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Sütçü İmam Üniversitesi

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi