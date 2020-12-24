Orman Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Orman Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Orman Mühendisleri isminden de anlaşılacağı üzere planlı ağaçlandırma, ağaç dikim, kesim ve bakım işleri ile ilgilenir. Bölüm hem çevrenin korunması ve ağaçlandırılması açısından oldukça önemlidir.

Orman Mühendisliği Nedir?

Orman mühendisliği bölümünde, mühendisliğin ilke ve çalışmalarının ormanlık alanlarda uygulanmasını sağlayacak kişiler yetiştirilmektedir. Ayrıca bölüm mezunları vahşi yaşamın korunması, kerestecilik gibi orman ile alakalı farklı alanlarda da çalışmalar sürdürmektedirler. Kereste hasadı ile rekreasyonel çalışmalar da orman mühendisliği çalışma alanına girmektedir.

Bölüm mühendislik çalışmaları ile birlikte bilimi de içinde barındırır. Ekolojik mühendislik, su kaynakları mühendisliği ve jeo-uzay mühendisliği gibi bölümler ile ortaklaşa çalışmalar da yürütmektedir. Orman mühendisliği bölüm derslerinin yanında öğrenciler kereste hasat teknikleri, yol tasarımı, orman etüdü konularında da eğitimler almaktadır.

Orman Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Orman Mühendisliği bölümü üniversitelerin mühendislik fakültelerine dahil olan programlardır. 4 yıllık lisans programıdır. Öğrenciler üniversite sınavlarında almış oldukları sayısal puanları ile orman mühendisliği bölümüne alınmaktadır. Orman Mühendisliği Bölüm dersleri aşağıdaki gibidir;

Bitki Genetiği ve Islahı

Genel Botanik

Yaban Hayatı Bilgisi

Jeoloji

Orman Bakımı

Zooloji

Havza Amenajmanı

Harita Bilgisi

Sel ve Çığ Kontrolü

Ağaç Fizyolojisi

Fitopatoloji

Toprak İlmi

Orman Entomolojisi

Ormancılık Hukuku

Orman Ekolojisi

Bu ve bunlara benzer derslerden başarılı olan öğrenciler Orman Mühendisliği Lisans Diploması alamaya hak kazanırlar.

Orman Mühendisi Ne İş Yapar?

Orman Mühendisi görevleri şu şekilde sıralanabilir;

Orman Mühendisleri ormanların korunmasından sorumludur.

Bu amaçla da mikro ve makro planlar oluşturmaktadır. Ağaç hastalıkları ve orman yangınları ile alakalı koruyucu çalışmalar yürütmektedir.

Orman muhafaza çalışanlarının kontrollerini gerçekleştirir ve kontrol alanları açılmasını sağlar.

Orman içinden geçmesi gereken yolların ve ana yollara bağlanma bölümlerinin planlamalarından sorumludur.

Orman yangınları gibi sorunlarla baş etmek için çalışmalar yürütür.

Toprakların cinsi, kalitesi ve yapısı gibi özelliklerini göz önünde bulundurarak alana ekilecek olan fidanların belirlenmesini sağlar.

Ormanların içerisine köprü ya da menfez kurulacaksa, bunlar ile alakalı olarak çalışmalar yürütmektedir.

Orman Mühendisi Nasıl Olunur?

Orman Mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin orman fakültelerinde 4 yıllık orman mühendisliği bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Bunun yanında 2 yıllık bir bölüm olan Ormancılık ve orman bölümünden mezun olan kişiler dilerlerse dikey geçiş sınavına girip 4 yıllık Orman Mühendisliği bölümünü de tamamlayabilmektedirler.

Orman Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Orman Mühendisi olmayı düşünen kişilerin çeşitli fiziki zorluklara karşı dayanıklı olmaları gerekmektedir. Plan yapabilmeli ve ekibinin bu plana uygun çalıştığının kontrollerini yapmalıdır. Hesap yapma yeteneklerinin oldukça iyi olması gerekir. Orman mühendisleri yurdun dört bir yanındaki ormanlık alanlardan sorumludur. Bu nedenle seyahat engellerinin olmaması gerekir.

Bölüm mezunları çalışmalarını çoğunlukla ormanlık alanlarda gerçekleştirmektedir. Bu sebeple açık alanda çalışmayı sevmeleri gerekir. Biyoloji bilgilerinin üst seviyede olması gerekmektedir.

Orman Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Orman Mühendisleri hem özel sektörde hem de devlette çalışma imkanı bulabilirler. Çalışma alanlarının fazla olması sebebi ile iş bulmada herhangi bir problem ile karşılaşmazlar.

Orman Mühendisliği Maaşları Nasıldır?

Orman Mühendisleri en düşük 5500 TL maaş alırken, en yüksek 9000 TL maaş almaktadırlar. Ortalama bir Orman mühendisi 6000 TL civarında maaş almaktadır. Bunun yanında devlette çalışan mühendislerin ek gelirleri de bulunur.