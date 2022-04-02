Orman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Ormanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Orman, bir doğal güzelliktir. Ağaçlardan oluşan büyük alanlara orman adı verilir. Ormanlar aynı zamanda oksijen kaynağı olup her ilde her ülkede olması gereken doğal miraslardır. Bu yüzden ormanları korumak için ekstra özen gösterilmelidir. Orman kelimesinin de yerine kullanılabilecek eş anlamlısı vardır.

Orman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Orman kelimesinin yerine kullanılabilecek birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Hem yağmur yağmasına katkı sağlayan hem de havayı temizleyerek bize oksijen sunan bu doğal alana orman yerine eş anlamlıları olan ağaçlık, nahlistan, çalılık ve meşcere sözcükleri de kullanılabilir.

Ormanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Orman kelimesinin 4 ayrı eş anlamı bulunmaktadır. Bu kelimeler ile kurulmuş olan cümleler aşağıda verilmiştir;

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Bugün babamla yürüyüş için tepedeki ağaçlık alana gittik.

Bu kozalakları şu ilerdeki çalılıklar arasından topladım.

Gördüğünüz yabani meyvelerin hepsi de nahlistanda yetişiyor.

Bu hafta sonu evimizin yakınında olan meşcereye gidip ailecek piknik yapacağız.

Sağlıklı yaşam için haftada en az iki gün ağaçlık alanda koşu yapıyorum.