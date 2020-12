Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Orman endüstri mühendisliği, teknoloji fakültesine bağlıdır. Teknoloji fakültesine bağlı olarak genellikle orman ürünleri sektöründe yer alan firmalara teknolojik cihazların tasarlanması ve üretilmesi konusunda yardımcı olur. Bu bölüm özellikle son zamanlarda rağbet gören bölümler arasında yer alır. Bu bölümden mezun olan kişiler özel ya da kamu sektöründe görev alabilirler.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Orman endüstri mühendisliği bölümü, orman ürünleri ya da parke, karton, kağıt gibi orman ürünlerinden elde edilen malzemelerin tasarlanması ve üretilmesi için kalifiyeli eleman yetiştiren bölümlerden birisidir. Orman endüstri mühendisliğinden mezun olan kişiler orman ürünleri ile ilgili firmalarda görev alarak buradaki teknik cihazların üretilmesi ve tasarlanmasından sorumlu olurlar.

Orman endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler doğrudan orman endüstri mühendisi olarak görev alabilirler. Görevleri boyunca bağlı bulundukları firmada üretimleri planlamak, kontrol etmek ve geliştirmek bu kişilerin görevleri arasındadır. Genellikle orman endüstri mühendisi şirketlerdeki büyük ya da orta ölçekli projeleri planlar, denetler, ar-ge çalışmalarını yapar ve tüm hayatı boyunca öğrendiklerini işini geliştirmek için ortaya koyar.

Orman Endüstri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Orman endüstri mühendisliğinden ve bu bölümden mezun olan kişiler orman endüstri mühendisi olarak anılırlar. Mezun olduktan sonra gerek kamu gerekse özel sektörlerde pek çok görevde yer alabilirler. Genellikle bu bölüm mezunları özel firmalarda ya da orman ürünleri üreten firmalarda tasarım, üretim, proje, tedarik ya da yönetici departmanlarında görev almaktadır. Orman endüstri mühendisliği bölümü mezunlarının genel olarak yer aldıkları işler ise şu şekildedir;

- Devlet planlama endüstrisi,

- Arge departmanları,

- Kalite kontrol bölümleri,

- Yönetim bölümü,

- Kağıt fabrikaları,

- Mobilya fabrikaları,

- Tasarım bölümleri.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler

Orman endüstri mühendisliği bölümü ülkemizde farklı şehirlerde ve farklı üniversitelerde bulunmaktadır. Orman endüstri mühendisliği bölümü tercih edecek olan öğrenciler şu üniversiteleri tercih listelerine alabilirler;

- İstanbul Üniversitesi,

- Bursa Teknik Üniversitesi,

- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,

- Karadeniz Teknik Üniversitesi,

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

- Kastamonu Üniversitesi,

- Düzce Üniversitesi.

Bu üniversitelerin her birinde orman endüstri mühendisliği bölümü yer almakta ve bu bölümlerden öğrenci mezun edilmektedir.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Orman endüstri mühendisliği bölümü, 4 yıllık lisans programlarına sahiptir. Bu bölümü tercih eden öğrenciler işletme, yönetim, ekonomi ve mühendislik gibi pek çok alanda ders görmektedir. Bölümün ana dersleri ise şunlardır;

- genel kimya,

- genel fizik,

- mobilya endüstrisi,

- ağaç işleri statiği,

- toplam kalite yönetimi,

- makine bilgisi,

- ağaç ve mobilya konstrüksiyonları,

- istatiksel yazılım uygulamaları,

- kurutma teknolojisi,

- genel botanik.

Bu derslerin her biri orman endüstri mühendisliği bölümünün ana derslerin oluşturmaktadır. Bu sebeple bölümü tercih eden öğrenciler, mutlaka bu derslerin her birinden geçer not almalıdır.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Orman endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler hem kamu hem de özel sektörlerde iş imkanlarına sahip olabilirler. Eğer kişiler kamu sektöründe çalışmak istiyorsa özellikle devlet planlama endüstrisi ve orman genel müdürlüğü gibi kamu kurumlarının açtığı sınavlara girmesi gerekir. Özel sektör düşünen kişiler için iş olanakları ise genellikle mobilya ve kağıt fabrikalarıdır. Bu fabrikalar içerisinde yönetim, arge, mobilya ya da kalite kontrol bölümleri ile alakalı işlerde görev alabilirler.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi

Orman endüstri mühendisliği, teknoloji fakültesi kapsamında öğrenci kabul eden bölümlerden birisidir. Bu bölümü tercih eden öğrenciler mutlaka 4 yıllık lisans eğitimine katılmak zorundadır. Yani eğitim süresi bu bölüm için 4 yıldır. Öğrenciler bölümden mezun olmak için 240 akts puanını doldurması gerekmektedir. Aksi halde mezuniyet şartlarını yerine getirmemiş kabul edilir.