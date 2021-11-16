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Orkide Çiçeği anlamı nedir? Orkide Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Orkide Çiçeği anlamı nedir Orkide Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Günlük yaşamın rutinine renk katan, farklı duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa yansıtmamıza vesile olan çiçeklerdir. Bir buket çiçek ile gönül alınır, bir saksı çiçek ile özel günler kutlanır, evler envai çeşit güzel kokulu çiçeklerle şenlenir. Çiçeklerin anlamları da çokça merak edilir. İşte orkide çiçeğinin anlamı, neyi simgelediği ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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  Çiçekler arasında en fazla sevilen ve tercih edilen hoş kokulu, zarif orkide çiçeğinin Latince ismi "Orchidaceae"dir. 

 Orkide Çiçeği Anlamı Nedir? 

 Türkiye'de görülen bazı orkide türleri "serapias vomeracea, orchis simia, orchis pallens, orchis mascula" gibi çeşitleridir. Fakat orkidenin anavatanı Taylan, Çin ve Singapur gibi ülkelerdir. Günümüzde ise bir çok ülkede orkide çiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır.

 Asil duyguların, zarafetin çiçeği olarak bilinen hoş kokulu orkide çiçeğinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar orkidenin renklerine göre değişse de genel olarak orkide çiçeği "asaletin, zarafetin, saf sevginin ve sadık, sonsuz aşkın" ifadesi olarak kabul edilmektedir. 

 Orkide Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

 Çiçeklerin duygularının olduğu yakın zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalara konu olmuştur. Çiçekleri okşayarak, onlarla konuşarak suyunu verip, bakımını yaptığınızda daha canlı ve gür bir şekilde gelişip çiçek açtıkları görülmüştür. İlgisizlik ve kötü konuşmak ise çiçekleri küstürmekte, yapraklarını dökmelerine ve çiçek açmamalarına neden olmaktadır. Tarih boyunca faklı coğrafi bölgelerde çiçeklerin anlamlarının olduğuna dair eserler de yazılmıştır. Günümüze kadar gelen bu kadim bilgilere göre çiçeklerin anlamları vardır. Orkide çiçeğinin anlamlarını ve neyi simgelediğini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Sevdiği kişiye orkide çiçeği göndermek, hediye etmek "temiz ve saf duygularla o kişiyi sevdiğini" anlatır. 

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Sevilen eşe, nişanlıya, sevgiliye orkide çiçeği yollamak ise "sonsuz sevgiyi, şimdi ve her zaman kendisini seveceğini" ifade eder. 

Orkide çiçeğinin her bir rengi aslında faklı şeyi simgeler. Örneğin; 

Beyaz orkide zarafeti, masumiyeti, saf bir aşkı ifade eder. 

Sarı orkide nadir bulunan orkide çeşitlerindendir ve dostluğu, arkadaşlığı anlatır. 

Mor orkide ise tam anlamıyla asaleti simgeler. Hatta kraliyet ailesinin rengi ve çiçeği olarak kabul edilir. 

Fuşya rengi orkide sevimliliğin, samimiyetin ifadesi olarak bilinir.

 

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