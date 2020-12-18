Orkestra Şefi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Orkestra Şefi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Orkestra şefleri ellerindeki batonlarıyla müziğin yönetimsel kısmında pozisyon alırlar.

Orkestra Şefi Nedir?

Orkestra şefliğinin kökeni milattan önce 8 yüzyıla kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'dan kalan belgeler bu mesleğin o zamanlarda dahi icra edildiği yönündedir. Geçen süre içerisinde elbette ki orkestra şeflerinin görevleri değişim göstermiştir. Modern anlamda orkestra şeflerinin tanımı ise şu şekilde yapılmaktadır.

Besteciler tarafından bestelenen ve orkestra tarafından icra edilen eserleri yönetmekle sorumlu olan kişiye orkestra şefi denmektedir. Pozisyondaki kişilerin orkestra üzerinde kesin kez otoritesi bulunmaktadır ve yönlendirmelerini ince çok çekirdekli paketleri ile yapmaktadır.

Müzikte teorik ve pratik bilgiler konusunda uzman bilgi düzeyine sahip olan şefler, orkestrayı çalıştırmak ile de görevlidirler.

Orkestra Şefi Ne İş Yapar?

Orkestra şefleri orkestra Elemanları tarafından icra edilen her türlü müziği yönlendirmek ile sorumludur. Orkestrada çalan kişiler şeflerinin talimatları ile müziklerini icra ederler. Şefler bu yönetimi yaparken müzik bilgilerine kullanırlar ve aralarında sözsüz, işaret diline dayalı bir iletişim bulunur.

Orkestra şefleri sergiledikleri eserleri kendi yorumlarını katmaktadırlar. Şeflerin enstrümanları yönettikleri orkestralar olmaktadır. Bu sebeple eserlerde ki nüansları, iniş ve çıkışları, artikülasyonları belirli bir zaman içerisine oturtmakla yükümlü olmaktadır.

Orkestra şeflerinin belki de en önemli görev, müziğin nasıl yorumlanacağını orkestrasına söyleyen kişi olmasıdır.

Orkestra Şefi Nasıl Olunur?

Bu pozisyonda görev yapmak isteyen kişiler için öncelik üniversite programları içerisinde bulunan kompozisyon ve orkestra şefliği bölümünden mezun olmaktır. Üniversitelerin bu programları 4 yıllık eğitim vermektedir kariyerinde ilerleme sağlamak isteyen kişiler Daha sonrasında lisansüstü ve doktora programlarına devam edebilirler.

Orkestra Şefi Olma Şartları Nelerdir?

Orkestra şefi olmak için aranan ilk şart elbette ki ilgili lisans bölümünden mezun durumunda olmaktır. Şeflerde aranan diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Geniş ve derin düzeyde müzik bilgisine sahip olmak,

Otoritesi altında bulunan müzik enstrümanları hakkında bilgisi olmak,

Birkaç farklı enstrümanı çalabiliyor olmak,

Planlama ve organizasyon yetenekleri güçlü olmak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Liderlik vasıflarına sahip olmak ve yönetimin altındaki orkestra üzerinde otorite kurabilmek,

İletişim becerilerinin gelişmesin olması,

Zamanı verimli kullanabilmek,

Orkestra şeflerinden beklenen bir diğer özellik ise beste yapabilmeleridir. Bu yeteneğe sahip olmayanlardan ise en azından besteleme süreçlerinin bilmesi beklenmektedir.

Şefler de olması beklenen bir diğer özellik ise en karmaşık notu dizilerini dahi okuyabilmesidir,

Orkestra Şefinin Görevleri Nelerdir?

Orkestra şeflerinin görevleri yönetici görevleri gibi geniş kapsamlı olmaktadır. Bu pozisyonda kişilerin temel görevleri bunlar olmaktadır:

Prodüksiyon'un genel yönetimini yapmak,

Sezonsal veya özel programları belirlemek,

Programı belirlemek,

Eserlere karar verebilmek,

Birlikte çalışılan organizasyon ve kurum ile işbirliği içerisinde olmak,

Bu organizasyon ve kurumlar ile birlikte takvimi hazırlamak,

Orkestra üyelerini konumlandırmak,

Prova takvimlerini hazırlamak ve provaları gerçekleştirmek,

Orkestrayı prova ve performans esnasında eseri en iyi şekilde icra edebilecek komutları vermek,

Eserin sergilendiği sırada batonuyla orkestrayı esere uygun yönlendirmek,

Eski eserleri yeniden yorumlamak,

Orkestra şeflerinin bir diğer önemli görevi de performans icra edilirken doğru tempoyu göstermesidir.

Orkestrada görev alan bütün sanatçıların yeteneklerini bilmek ve sergilemelerini olanak sağlamak,

Şefler konseri dinle yani kişiler ile orkestra arasında görsel bir bağ kurarlar,

Orkestra Şefi Maaşları Ne Kadardır?

Orkestra şeflerinin maaşları verdikleri konser sayılarının ve konser alanlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Orkestra Şeflerinin İş Olanakları Nelerdir?

Orkestra şeflerinin iş imkanlarının başından konser salonları bulunmaktadır. Tercih eden şefler eğitim kurumlarında eğitmen olarak da çalışabilirler.