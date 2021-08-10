Orjinal Zippo Nasıl Anlaşılır? Gerçek Ve Sahte Zippo Ayırt Etme Yöntemleri

Pek çok kişinin kullandığı en önemli Çakmak markaları içerisinde Zippo gelir. Kolay kullanımı ve kalitesi ile beraber aynı zamanda karizmatik bir etki de yaratır. Fakat kullanılan bir çakmağın gerçek ya da sahte olup olmadığını anlamak için belli başlı bazı yöntemler öne çıkıyor.

Orijinal Zippo Nasıl Anlaşılır?

Bir zipponun orijinal olup olmadığını anlamak için belli başlı bazı yöntemler bulunuyor.

- Orijinal zipponun ağırlığı imitasyonlara göre daha hafiftir.

- Kapak hareketi için ufak bir boşluk bulunur.

- Aynı zamanda kapaklar birbirine Menteşe ile bağlıdır.

- Gerçek zippo içerisinde kullanım ile beraber, kapak içerisinde bazı lekeler oluşur.

- Zippo da kaliteli malzeme kullanıldığı için çakmak sesinin farklı bir click sesi çıkardığını söylemek mümkün.

Bu şekilde farklı incelemeler ile beraber gerçek bir Zippo olup olmadığı anlaşılabilir.

Gerçek ve Sahte Zippo Ayırt Etme Yöntemleri

Hem kullanım açısından hem de fiziki tasarımı ile beraber Zippo gerçek mi yoksa sahte mi olup olmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle yukarıda verildiği gibi kaliteli malzeme ile beraber gerçek Zippo’da diğerlerine göre farklı bir ses ortaya çıkar. Aynı zamanda taş çarkı metalden yapılmıştır.

Özellikle düzenli renk ile beraber düzensiz şekiller oluşur ve bu da zipponun eşsiz yapısı üzerinden ortaya çıkar. Ayrıca her seri üretim içerisinde farklı çeşitler için değişik renkler taban kısmında ortaya çıkar. Tabii üzerindeki orijinal ele alınmış yazılar ile beraber göçük kısımları da farkı açık bir şekilde meydana getirmektedir.