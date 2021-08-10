Orjinal Ayakkabı Nasıl Anlaşılır Ve Olur? Gerçek Ve Sahte Ayakkabı Ayırt Etme Yöntemleri

İnsanlar alışverişleri sırasında aldıkları ürünlerin kalitesi hakkında çoğu zaman şüpheye düşmektedirler. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ürünlerin sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak kolay olmamaktadır.

Orijinal Ayakkabı Nasıl Anlaşılır ve Olur?

Orijinal bir ayakkabı ile sahte olan bir ayakkabı arasındaki fiyat farkı ayakkabıların kaliteleri hakkında ipucu vermektedir. Modern teknoloji sayesinde kalitesiz ürünlere de hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Orijinal bir ayakkabı alırken aşağıda yer alan hususlara dikkat etmek gerekmektedir:

- Ayakkabı üzerinde bulunan etikete bakılması gerekir.

- Ayakkabı derisi üzerinde lekelenme testi yapılmalıdır.

- Ayakkabının dışında bulunan dikişlerin kontrol edilmesi gerekir.

- Deri üzerinde bulunan gözeneklerin muntazam olmaması gerekir.

- Gerçek deri olan bir ayakkabının kendine has bir kokusunun olması gerekir.

Gerçek ve Sahte Ayakkabı Ayırt Etme Yöntemleri Neler Olmaktadır?

Sahte ayakkabı üretiminin yaygınlaşması ile insanlar alışveriş sırasında birtakım ikilemler yaşamaktadırlar. Gerek karşılıklı alışverişlerde gerek online alışverişlerde orijinal bir ürün alırken göz önünde bulundurulması gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Gerçek ve sahte ayakkabıları birbirinden kolayca ayırt etmenin yolları şu şekilde sıralanabilir:

- Ürünün satış fiyatı

- Ürünün faturalı olup olmaması

- Ürüne iade hakkının tanınması

- Üründe bulunan barkod numarası

- Cinsiyete göre değişen ayakkabı numarası

- Ürünün resmi çıkış tarihi

- Ürünün dış görünüşü