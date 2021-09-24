Orion Takım Yıldızı Nedir Ve Nerede? Orion Takım Yıldızı İsimleri, Hikayesi Ve Efsanesi

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Takımyıldızı, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isim olarak tanımlanmaktadır. Takımyıldızı terimi, bazen görünüşte birbiri ile alakalı olarak gözüken yıldız gruplarını ifade etmek için kullanılsa da ilk belirtilen anlamı doğrusu olarak kabul görmektedir.

Orion Takım Yıldızı Nedir ve Nerede?

En ünlü takımyıldızlarının başında tüm dünyada tanınan Orion takım yıldızı gelmektedir. Çeşitli nesnelere benzetilen parlak yıldız düzenlerine haiz bazı ünlü takım yıldızları vardır. Orion takım yıldızı bu takım yıldızları arasında göze çarpmaktadır. Orion takım yıldızı, gök ekvatoru yakınında konumlanır. Bu konumu itibari ile dünyadan görülebilen son derece parlak yıldızlardan oluşan kolaylıkla yeri tespit edilebilen bir takım yıldızıdır. Takım Orion takım yıldızının yeri en iyi şekilde Orion Kemerinden anlaşılmaktadır.

Orion takım yıldızı, bir avcı figürünü çağrıştırması nedeni ile Avcı takım yıldızı olarak da isimlendirilmektedir. Avcının belirgin biçimi dört belirgin yıldızdan meydana gelen boyu eninin iki katı kadar olan dikdörtgendir. Bu dikdörtgen ile merkezinde çapraz olarak duran üç ayrı yıldız bu özel takım yıldızını oluşturmaktadır. Bu yıldızlardan Betelgeuse, avcının sağ omzuna; Bellatrix sol omzuna, Rigel sol ayağına ve Saif de sağ ayağına denk gelmektedir. Orta kesimdeki üç çapraz yıldız ise alt kısımdan üst kısma doğru Alnitak, Alnilam ve Mintaka avcı kemerini meydana getirirler.

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Avcı kemerinin diğer bir adı ise Orion kuşağı olup bu kuşağın altında yer alan Orion Bulutsusu yani nebulası avcının kılıcıdır. Heka ismindeki avcının başını sembolize eden bölüm ise aslında üç daha sönük yıldızdan oluşmaktadır. Avcı, kış ayları süresince Türkiye’den rahat bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Avcıyı gözlemlemeyi planlayan kişilerin tek yapması gereken güney ufkuna doğru bakmaktır. Bu özel yıldızın yeri bulunulan aya bağlı olarak güneybatı ve güneydoğu yönleri arasında farklılık gösterir.

Orion Takım Yıldızı İsimleri, Hikayesi ve Efsanesi

Orion takım yıldızı, şeklinden ötürü “Avcı” olarak adlandırılır. Takım yıldızlarının büyük bir bölümü eski Yunanlar ve Romalılar tarafından isimlendirilmiştir. Onlarında bu isimleri Babillerden aldıkları bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Orion takım yıldızının hikayesi ve pek çok efsanesi ise çok eskilere Yunan mitolojisine dayanır. İlgi çekici Yunan mitolojisine dayanan hikayeleri ile Orion, gökyüzümüzü süsleyen hayranlık uyandıran bir görselliği gözler önüne serer.

Bir Yunan efsanesine göre Orion, Scorpius ismi ile bilinen bir akrebe basması ile sona eren trajik bir yaşam sürmüştür. Sonra Yunan tanrıları onun ölümü karşısında duydukları derin üzüntü nedeni ile Orion’u sadık köpekleri olan Canis Major ile Canis Minor’u takım yıldızları olarak gökyüzüne koymuştur. Tanrılar, avlanması içinse Orion’un çevresini tavşan, boğa ve lepus gibi hayvanlarla çevrelemiştir. Orion’u öldüren akrebi ise gökyüzünün karşı tarafına yerleştirerek Orion’a bir daha zarar vermesine engel olmuşlardır.

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Orion takım yıldızı, Yunan Mitolojisi dışında Hint, Antik Amerikalılar, Babiller, Mısırlıların pek çok efsanesinde ve mitolojisinde de kendine yer bulmuştur. Her kültür Orion’u değişik şekillerde yorumlayarak gelecek nesillere aktarmıştır. Avcının komşuları; İkizler, Boğa, Eranus nehri ile Tavşan takımyıldızlarıdır.