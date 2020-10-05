Origami nedir? Origami nasıl yapılır? Origami yapımı ipuçları

Origami sanatı, makas ve de yapıştırıcı gibi araçlar kullanılmadan kâğıtların katlanmasıyla ortaya çıkan sanat olarak ortaya çıkmaktadır.

Origami Nedir?

Origami, Japonca kelimeler oru ve de kami kelimelerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmış olan kâğıt katlamayla yapılan sanat türüdür. Japonca oru kelimesi katlama, kami kelimesi kâğıt anlamına gelmektedir. Bu origami sanatıyla kâğıt katlama sisteminde çeşitli şekiller yapılması esas alınmaktadır. Origami sanatı tarihte öncelikle zenginlerin uğraş vermiş olduğu bolluk ve bereket simgesi olarak kullanılmakta idi.

Origami sanatı insanlarda bulunan gizli yetenekleri ortaya çıkarıp insanların yeni bir şey üretmelerine çok büyük katkı sağlamıştır. Günümüz şartlarında origami sanatına bağlı olan sanatseverler bulunmakta olup üretilen ürünlerin sergilenmesi amacı ile bazı sergiler, fuarlar ya da panayırlar düzenlenmektedir.

Origami Nasıl Yapılır?

Japonca’da katlanmış kâğıt anlamı taşıyan origami, Japonlara has bir kâğıt katlama sanatı olmaktadır. Klasik Origami, origami sanatında kesme ve de yapıştırma yapılmadan tek bir parça kağıdı katlayıp figür yapılmasıdır.

Modüler Origami ise tek bir parça kağıt kullanıp 3 boyutlu geometrik bazı şekillerin birleştirilmesiyle meydana gelen figürler olmaktadır.

Krigami, diğer üç çeşitten farklı kağıt kesme sanatıdır. Tek bir kağıt parçadan değil pek çok sayısız kesilmiş parçalardan yapılan sanattır. Islak katlama yöntemiyle origami de kağıt ıslatılarak hayvan çeşitlerinin benzerinin yapılmasıdır. Kağıt ıslak iken istenilen şekli vermek kolaydır. Bu tarzı ilk öncelikli olarak Akira Yoshizawa adlı bir Japon origamisi üstadı bulmuştur.

Origami Teknikleri Nelerdir?

Origami sanatıyla kitapların çoğu yapılmakta olup çoğu kitabın da yapılması origami tekniğinin temel olan ilkeleriyle yapılmaya başlamaktadır. Bu temel teknikler diyagramlardan oluşmaktadır. Örnek olarak: dağ katlaması, ters katlama ve vadi katlaması verilebilir.

Origaminin Faydaları Nelerdir?

Günümüzde origaminin pek çok faydası vardır. Öncelikle çocukların el ya da parmak kasları ile el ve göz koordinasyonları gelişir. Böylece çocuklar sıradan olan kağıt parçalarını güzel bir şekilde şekillendirerek, yaşamın en önemli olan dinamiklerinden biri dönüşüm olgusunu kolay bir şekilde içselleştirir. Origami ile ilgilenen insanların genel olarak konsantrasyonu artar. Bu origami sanatı ile ilgilenmek kişilerin estetik algılarını ve de dünyaya bakışlarını değiştirmektedir. Çocuklara ve de yetişkinlere üç boyutlu olan mantıklı ve doğru düşünebilme yetisi de kazandırılır.