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Örgütleyicilik Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Örgütleyicilik Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Örgütleyicilik Ne Demek, Ne Anlama Gelir Örgütleyicilik Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Sosyal konularda yer alan örgüt veya örgütleyicilik kelimeleri birden fazla insanın belirli bir amaç için bir araya toplanmasını konu edinen faaliyetleri anlatmaktadır. Örgüt kelimesi örgütleyicilik kelimeleri ile aynı bağlantıda bir kelimedir. Örgütleyicilik nedir ve ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre örgütleyicilik kelimelerinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Örgüt bir amaç uğruna insanları bir araya toplanmasını anlatırken örgütleyicilik kavramı ise amaç uğruna insanları bir araya toplayan bu işleri üstlenen kişi veya kurumu ifade etmektedir. 

 Örgütleyicilik Ne Demektir? Ne Anlama Gelir? 

 Örgütleyicilik kavramı bir örgütü belirli amaçlar uğruna toplayarak yapılması gereken yol ve yöntemleri belirleyen ve kimi zamanda bunları denetleyen kişi veya kurumları ifade etmektedir. Örgütleme işini yapan kişi olarak da kullanılmaktadır. Örgütleyicilik kendiliğinden oluşmuş toplum içerisinde var olan sosyal örgütleri de yönetebilmek veya amaca ulaşabilmek için bir araya toplayabilmeyi de kapsamaktadır. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Örgütleyicilik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre örgütleyicilik kelimelerinin sözlük anlamı sosyal alanda veya diğer alanlara ortak amaçlı kişileri bir araya getirerek onları aynı amaç uğruna yöneten kişilerdir. 

 Örgütleyicilik sosyal alanlarda bulunmasının yanında ekonomik faaliyetlerin örgütlenmesinde de kullanılan bir kelimedir. Örgütleyicilik kavramı olumlu kullanıldığında toplumların ileri seviyede gelişmelerine ve ilerlemelerine fırsat sunan bir kavramdır. Örgütleyicilik kavramı insanı tüm davranış bilimleri bakımından ele alarak toplumsal olarak nasıl hareket edebileceğini önceden kestirebilmek ve yönetebilmek kabiliyetini bulundurmaktadır.

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