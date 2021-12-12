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Örgüt kültürü nedir, özellikleri nelerdir? Örgüt kültürü kavramı hangi bilim dalı ile ilişkilidir?

#Örgüt Kültürü#Toplum#Kelime
Örgüt kültürü nedir, özellikleri nelerdir Örgüt kültürü kavramı hangi bilim dalı ile ilişkilidir

Aynı düşüncelere ve inanca sahip kişilerin oluşturduğu toplumsal kümelere örgüt kültürü denir. Aile ve akrabalıktan farklı olarak örgüt kültürünün oluşması için kan bağı ya da aynı çatı altında yaşama zorunluluğu yoktur. Ortak değer yargıları, hedefler ve uzlaşma, bu kültürün temel yapı taşları arasında yer alır. Mevcut kurallara karşı itaatsizlik, dayanışma ve ekip ruhu da örgüt kültürünün ortaya çıkmasında etkilidir. Örgüt Kültürü nedir, özellikleri nelerdir? Bu kültür hangi bilim dalı ile yakından ilişkilidir tüm detayları ile derledik.

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Örgüt kültürü ile ilgili deneme ve araştırma kitaplarından bazıları şunlardır:

 1- Murat Özpehlivan - Örgüt Kültürü ve İnovasyon

 2- Göksat Ataman Unutkan - İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü

 3- Donald L. Anderson - Örgüt Değişimine Yön Veren Süreç

 4- Begüm Al - Örgüt Kültürü ve Stratejileri Çerçevesinde Bankacılıkta İnovasyon

 Örgüt Kültürü Nedir?

 İş yaşamında, aynı ya da benzer değerlere sahip kişilerin mikro topluluklara örgüt kültürü denir. Örgüt kültüründe temel amaç, kolektif bir şekilde hareket etmek ve hedeflenen başarılara çok daha kısa sürede ulaşmaktır. Örgüt kültürünün temel motivasyon kaynağı çıkar birliği, dayanışma ve manevi değerlerdir.

 Örgüt Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

 1- Örgüt kültürü baskın, alt ve çekirdek kültürünün bir sentezidir.

 2- Grubun büyük çoğunluğunun savunduğu fikirler ve değerler örgütün baskın kültürünü oluşturur. Ancak bir kültürün baskın sayılması için her zaman sayısal üstünlük aranmaz. Daha yetkili personellerin savunduğu normlar ve ilkeler de örgütün baskın kültürünü oluşturabilir.

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 3- Alt kültür, örgütün alternatif yapısını oluşturur. Bu kültürün yapısını oluşturan söylemler ve eylemler açıkça ifade edilse bile baskın kültür tarafından alınan kararlara olumlu ya da olumsuz yönde etki edemez

 4- Çekirdek kültür, her üyenin kabul ettiği ve savunduğu değer yargılarıdır. Bu yargılara muhalefet eden kişiler belli bir zaman sonra örgütten dışlanır.

 5- Örgütteki kişiler birbirleriyle iletişim kurarken sadece jargon değil belli başlı semboller de kullanılır. Örgüt içi ilişkiler ve bağlar kuvvetlendikçe sembollerin sayısı artar.

 6- Örgüt kültürünün varlığını sürdürebilmesi için gruptaki kişilerin rol yönetimini başarılı bir şekilde idame ettirmesi gerekir. Kültürün kalıcı hale gelmesinde alt - üst ilişkisi ve hiyerarşik yapılanma büyük önem taşır.

 Örgüt Kültürü Hangi Bilim Dalı ile İlişkilidir?

 Örgüt kültürü, tüm toplulukları, azınlıkları, grupları ve örgütleri inceleyen sosyoloji bilimi ile yakından ilgilidir. Özellikle çevre ve çalışma sosyolojisi dalında uzman olan bilim insanları, örgüt kültürü hakkında birçok araştırma yapmış ve birçok makale yayımlamıştır.

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#Örgüt Kültürü#Toplum#Kelime

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