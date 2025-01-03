Örgünün cinsiyeti olmaz... Ellerinde ‘T cetveli’ yerine şiş var

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Örgü Kulübü, iki yıl önce 4’üncü sınıf öğrencisi Okay Dereoğlu tarafından kuruldu. Pandemi döneminde boş zamanlarını değerlendirmek için aile büyüklerinden örgü örmeyi öğrenen Okay Dereoğlu, yüz yüze eğitime dönüldükten sonra bu merakını kampüse de taşıdı. Dereoğlu’nun hobisi, ilk başlarda sıradışı bulundu ve özellikle erkek arkadaşları tarafından alay konusu edildi. Erkeklerin örgü öremeyeceği önyargısını yıkmak istediğini söyleyen Dereoğlu, örgü örmeyi okulunda zamanla bir kitlesel harekete ve birlikteliğe dönüştürdü. Kulüp 880 üyeye ulaştı. Şimdi İTÜ öğrencileri, akşamları üniversitede bir araya gelerek örgü örüyor.

ÜRÜNLER KÖY OKULLARINA

Okay Dereoğlu, Hürriyet’e şunları söyledi: “700 - 800 kişiye örgü öğretmişizdir. Örerek ürettiğimiz giysileri köy okullarına ve deprem bölgesine gönderiyoruz. Örgüyü okula taşıdığım ilk zamanlarda kendi ördüğüm yün giysileri giymeye başlayınca bu iş erkek öğrencilerin de dikkatini çekti. Geleneksel atkı bere yerine daha havalı ve farklı kıyafetlerin ortaya çıkması onlarda ilgi uyandırdı ve kulüpteki erkek sayısı arttı. Bakış açısı ‘örgü kadın işidir’den çıktı. Başından beri amacım örgüyü normalleştirmekti. Aslında ipten bir ürün çıkarmak ciddi bir mühendislik.”

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BAŞKA OKULLARDAN DA GELİYORLAR

Cevher Hazırlama Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Ömer Balcı, “Kız arkadaşıma atkı bere ördüm ve şimdi eldiven örüyorum” diye konuştu.

Kontrol Otomasyon Mühendisliği Artun Çetiner de, ağabeyim ve arkadaşıyla aynı evde kaldığını, dizi izlerken örgü ördüklerini söyledi.

İTÜ Örgü Kulübü, başka üniversitelerden öğrencileri de kabul ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2’inci sınıf öğrencisi Başak Yavuz, “İleri seviyede bildiğim için yeni başlayan arkadaşlarıma yardımcı oluyorum” dedi.