Organizasyon Nedir, Basamakları Nelerdir? Organizasyon Şeması Nasıl Oluşturulur?

Organizasyon kelimesi günlük yaşantımızda en çok kullanılan sözcüklerden biridir. İnsanların sık sık kullandığı bu kelime doğum günü kutlaması, evlilik yıl dönümü kutlaması, evlilik teklifi gibi pek çok etkinlikte yer almaktadır. Kurumsal olarak bakıldığından organizasyon sözcüğüne devlet yönetiminde de kuruluş kelimesiyle karşılaşmaktayız.

Organizasyon Nedir?

Düzenleme eylemine, devletin, toplumun, yönetimin ve diğer kuruluşların düzenleniş biçimine organizasyon denmektedir.

Daha günlük bir tanım yapmak gerekirse herhangi bir etkinliğin oluş biçiminin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek gerçekleştirilmesine ya da düzenlenmesine organizasyon denmektedir.

Organizasyon kelimesi kurum, kuruluş, teşkilat kelimeleriyle de anılmaktadır. Fakat halk dilinde en çok organizasyon sözcüğü geçmektedir.

Ortak bir amaç çerçevesinde meydana gelmiş olan, ortak bir çalışma düzenine sahip olan, kendi verimini yönetebilen toplumsal düzene organizasyon denir. Görüldüğü gibi organizasyonun farklı farklı tanımları yapılabilmektedir. Fakat her tanım aynı anlama tekabül etmektedir. Her tanımda bir etkinlik söz konusu olup bu etkinliğin düzenlenmesi ifade edilmektedir.

Aynı zamanda organizasyon etkinlikleri pek çok bilim dalının da araştırma konusudur. Psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat gibi sosyal bilim dalları organizasyonları araştırmıştır.

Organizasyonun Basamakları Nelerdir?

Düzenlenmek istenen bir organizasyon belirli adımlardan meydana gelmektedir. Bu adımlar yapılacak organizasyon etkinliğini kolaylaştırmaktadır. Düzenli ve sistematik olarak ilerlemesini sağlamaktadır.

Organizasyon sadece etkinlikler içerisinde yer almamaktadır. Bir canlı da organizasyon basamaklarından oluşmaktadır. Atom, molekül, hücre, doku, organ, sistem, organizma basamakları bir canlının oluşumu yani organizasyonunun basamaklarıdır. Vücudumuzdaki bu sistemler canlının organizasyon şemasını göstermektedir.

Etkinlik bakımından organizasyon konusuna bakıldığında ise karşımıza kurumsal etkinlik planlamasının yani organizasyonunun basamakları çıkmaktadır.

Bu konu organizasyon etkinlik programlarında yer almaktadır. Araştırma ve geliştirme, plan ve program, uygulama, değerlendirme adımları organizasyonun basamaklarıdır.

Araştırma ve geliştirme basamağında yapılacak olan etkinliğin araştırma bölümü yer almaktadır. Burada hedef kitle, piyasa konumu, itibar ve çizilen imaj araştırılır ve uygun olan etkinlik belirlenir. Daha sonrada uygun olan organizasyon geliştirilir.

Plan ve program basamağı ise yapılacak organizasyonun ne zaman, nerede, nasıl, ne şekilde yapılacağı gibi soruları cevaplamaktadır. Bu soruların cevaplarının doğru bir şekilde belirlenmesi de organizasyonla ilgili ortaya bir plan ve program çıkarmaktadır.

Uygulama basamağı ise kağıt üzerinde belirlenen tüm adımların faaliyete geçirilmesini ifade etmektedir. Ekip hazırlıkları bu basamakta başlamakta ve eksikler ortaya çıkmakta tamamlanmaktadır.

Değerlendirme basamağı ise organizasyonun yapılıp bittikten sonraki adımıdır. Burada organizasyonun nasıl geçtiği ve mükemmellik oranı belirlenir yorumlanır ve değerlendirilir.

Organizasyon Şeması Nasıl Oluşturulur?

Stratejik yönetim düşünüldüğünde organizasyondaki yapı ve bu yapıyla ilişkili zincirlerin bir bütün olarak haritaya veya şemaya dökülmesine organizasyon şeması denmektedir.

Organizasyon şemasının oluşturulması süreci ise ciddi bir analiz yeteneği gerektirmektedir. Bu şemayı oluşturmanın önemi hikayenin başarılı bir şekilde bitmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Organizasyon şeması oluştururken bazı temel adımlar dikkate alınır. İdari işler, mali işler, satın alma, üretim, satış ve pazarlama organizasyon şemasını oluşturmanın adımlarıdır.

İş hayatında ve diğer piyasalarda çeşitli şekillerde oluşturulmuş organizasyon şeması örnekleri yer almaktadır.

Ortaya çıkan şema ilgili amaca hizmet etmelidir. Şemaya bağlı kalınmalıdır. Organizasyon şemasında yer alan süreçler gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Ancak bu şekilde oluşan ve herhangi bir etkinlik ya da işle ilgili oluşturulan organizasyon şeması yapılan işi başarıya götürebilir.