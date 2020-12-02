Organik Tarım (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Organik tarım insan sağlığına ve doğaya zararlı maddeler ve yöntemler içermeyen bir tarım çeşididir. Organik gıdaların popüler olması ile birlikte bu alanda çalışacak kişilere de ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu amaçla Organik Tarım bölümü pek çok öğrenci yetiştirmektedir.

Organik Tarım Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ülke genelinde her bölgede yapılan organik tarımın akademik eğitimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Organik tarım alanında açılan pek çok akademik programlar, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde bulunmaktadır. Organik Tarım bölümü (MYO) iki yıllık bölümü ise birçok üniversite de eğitimi verilmektedir. Bu bölümün örgün öğretim ve ikinci öğretim seçenekleri de mevcuttur.

Organik Tarım Nedir?

Organik Tarım insan sağlığı ile birlikte doğaya zarar vermeyen yöntemlerin içerdiği bir tarım yöntemidir. Tarımın ilk haline organik tarım oldukça yakındır. Kullanılan yöntemler ise mekanik yöntemlerdir. Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve hormon gibi katkı maddelerini içermeyen doğal bir tarım metodu olmaktadır. Bu yöntemde kimyasal maddeler kullanılmaz. Bunun yerine biyolojik ve doğal materyaller kullanılır.

Organik Tarım Bölümünün Amacı Nedir?

Organik Tarım bölümü iki yıllık bir lisans programıdır. Organik Tarım bölümünün amacı organik tarım ile ilgili olan teknik ve teorik bütün bilgilerin bölüm öğrencilerine aktarılması ve bu alanda eğitilmesidir. Bir diğer amaç ise organik tarımsal üretimde verimliliğin arttırılması ve organik tarımın yaygınlaştırılmasıdır.

Organik Tarım Mezunu Ne İş Yapar?

Organik Tarım mezunları kamu ve özel sektörde bulunan organik tarım kuruluşlarında birçok işleri yapabilirler. Bu bölüm mezunlarının kuruluşlarda yapacakları işler şunlardır:

- Organik tarım içi kullanılan toprağı incelemek ve seçim yapmak.

- Organik ürün için kullanılacak tohum, gübre ve diğer malzemeleri seçmek.

- Organik ürünlere zarar veren etkenlere gereken işlemleri uygulamak.

- İlaçlamak ve sulamak için kullanılması gereken maddeleri belirlemek.

- Hasat aşamasında kullanılacak yöntemler ile birlikte teknik ekipmanlar seçmek.

- hasat işlemlerinin organik ürünlerin özelliğini koruyacak biçimde olmasını sağlamak.

Organik Tarım Kaç Yıllıktır?

Organik Tarım MYO iki yıllık bir bölümdür. Bu bölümü okuyan öğrenciler 4 yıllık Organik Tarım İşletmeciliği Bahçe Bitkileri bölümüne geçebilirler. Bunun için DGS sınavından yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Organik Tarım Okumak İçin Ne Gereklidir?

Organik Tarım bölümünü okumak için YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına girilmesi gerekmektedir. Organik Tarım bölümünün en düşük puanı 181,37113 olmaktadır. Bu nedenle bu bölümde okumak için TYT sınavından en az 181,37113 puanı alınması gerekmektedir.

Organik Tarım Öğretimi İngilizce Midir?

Organik Tarım MYO bölümü Türkçe bir bölümde İngilizce bölümü bulunmamaktadır.

Organik Tarım Hangi Puan Türü İle Öğrenci Almaktadır?

Organik Tarım MYO iki yıllık bir ön lisans programıdır. Bu nedenle bu bölüm YKS sınavının ilk oturumu olan TYT puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Organik Tarım Bölümü Dersleri Nelerdir?

Organik Tarım bölümünde ekoloji, botanik, genel kimya ve matematik gibi çeşitli ders alanları mevcuttur. Organik Tarım bölümünün derslerinden bazıları şunlardır:

- Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

- Organik Tarımın Genel İlkeleri

- Tarla Bitkileri

- Botanik

- Tarımsal Ekoloji

- Toprak Bilgisi

- Hayvansal Üretim Teknikleri

- Bahçe Bitkileri

- Seracılık

- Çayır ve Mera Yönetimi

- Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

- Bitki Besleme ve Gübreleme

Organik Tarım Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Organik Tarım bölümünün iş imkanları özel ve kamusal sektörde mevcuttur. Bu iki farklı sektörde organik tarım alanında faaliyet gösteren kurumlarda çalışma imkanı bulunmaktadır. Kamu sektöründe çalışabilmek için ise KPSS sınavına girilmeli ve yeterli puan alınmalıdır.

Organik Tarım Çalışma Alanları Nelerdir?

Organik Tarım bölümü çalışma olanakları arasında araştırma enstitüleri, belediyeler, Fidan yetiştiriciliği satışı yapan firmalar, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım satış kooperatifleri gibi alanlarda çalışma imkanı bulunmaktadır.

Organik Tarım Bölümü Olan Üniversiteler Nelerdir?

Organik Tarım bölümü ülkemizde pek çok ilde eğitimi verilmektedir. Organik Tarım bölümünün bulunduğu üniversitelerin bazıları şunlardır:

- Akdeniz Üniversitesi

- Kayseri Üniversitesi

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Dicle Üniversitesi