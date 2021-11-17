Organik olmayan psikoz nedir, belirtileri nelerdir? Tanısı ve tedavi uöntemleri..

Haberin Devamı

Organik olmayan psikoz genellikle uyuşturucu ve uyarıcı maddeler sonucunda ortaya çıkar. Bazı durumlarda insan ilişkileri de organik olmayan psikoza örnek verilebilir.

Organik Olmayan Psikoz Nedir?

Organik olmayan psikoz dünya ile gerçeklik bağının koparılması ile oluşur. Akıl hastalığı olarak bilinen psikoz hayat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çoğu zaman uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımları sonucunda organik olmayan psikoz ortaya çıkacaktır. Dünya üzerinde yaklaşık 51 milyondan fazla insan psikozdan etkilenmiştir.

Psikoz genellikle 12 ve 29 yaşlar arasındaki gençlerde görünmektedir. Psikoz aslında bir hastalıktan ziyade semptom olarak bilinmektedir. Bireylerin var olmayan şeyler ile ilgili duyusal deneyimlere sahip olmalarını dillendirmeye başlamaları örnek verilebilir. Psikoz sonucu gerçeklik temeli olmayan inançlar ortaya çıkmaktadır. Kendi başına tıbbi bir durum olmayan psikoz aslında bir dizi akıl hastalığı olarak nitelendirilmektedir. Kişilerde oluşan psikotik ataklar sırasında halüsinasyonlar görülmektedir.

Organik Olmayan Psikoz Belirtileri Nelerdir?

Haberin Devamı

Organik olmayan psikoz belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Genele bakıldığında ise psikoz belirtileri aslında aynı da olabilir. Psikoz yaşayan kişiler çoğu zaman halüsinasyonlar görürler. Etrafta kimse olmasa dahi bu kişiler çeşitli sesler duyabilirler. Ayrıca bazı durumlarda dokunsal halüsinasyonlar da görülebilir. Bazı zamanlar açıklanamayan garip hisler ve duygular oluşur. Bunu ifade etmek ise oldukça güçleşir.

Görsel halüsinasyonlar ise giderek artabilir. Bunun yanı sıra psikoz belirtileri arasında sanrılar da bulunmaktadır. Özel güçlerin varlığına inanılması da önemli belirtiler arasında yer almaktadır. Düzensiz düşüncelerin yanı sıra konsantrasyonda zorluk çekmek de dikkat çeken belirtilerdendir. Ayrıca ilgisiz konulara atlama ve garip bağlantılar kurulması da önemli belirtiler arasında yer almaktadır.

Organik Olmayan Psikoz Tanısı

Kişilere organik olmayan psikoz tanısı konulması için belli başlı belirtilere bakılması gerekmektedir. Kişilerin şüphe duyguları ve uyku problemleri mutlaka göz önüne alınır. Bunun yanı sıra obsesif düşünce ile depresyon gibi duygular psikoz belirtileri arasında gösterilmektedir. Halüsinasyon görülmesi kişide duyulardan en az bir tanesini etkilemektedir. O nedenle şizofreni hastalarında yaklaşık üçte ikisi işitsel olarak bilinir. Her bir psikoz vakası kendine has farklılıklar gösterir. O nedenle kesin ve net bir şey söylemek de güçleşir. Çevresel etkenler ise yoğun olarak öne çıkmaktadır.

Organik Olmayan Psikoz Tedavi Yöntemleri

Haberin Devamı

Psikoz tedavisinde genellikle ilaçlardan yararlanılır. Pek çok kişide tedavi başladıktan sonra semptomlarda da iyileşmeler görülebilir. Sakinleştirme yöntemi mutlaka denenmelidir. Psikoz yaşayan kişilerde aşırı tedirginlik ortaya çıkabilir. Bireyler kendilerine ve ya başkalarına zarar verme eğilimi içerisine girerler. Enjeksiyon ve ya sıvı ilaç kullanılarak psikozda sakinleştirmeye gidilir. Psikoz belirtileri de antipsikotik ilaçlar sayesinde etkileri azaltılabilir. İlaçlar semptomları daha da azaltacaktır. Psikoz durumunda ilaç tedavisinin yanı sıra bilişsel davranışçı terapi de uygulanmaktadır. Psikoz atakları yaşandığı anda yardımcı yöntemler kullanılmalıdır.

Haberin Devamı

Bilişsel davranışçı terapi sayesinde gerçek ve hayal arasındaki farklılıkları çözülmesine yardım edilebilir. Bu tür terapiler ilaç tedavisinin yanında ek olabilir. Bu tedavi genel olarak ilaçlar ile tamamen çözülmeyen psikotik semptomlar için genellikle en yararlı olanıdır. Şizofreni hastaları çoğu zaman ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalırlar. İlaç ile tedavi en çok kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Psikoz yaşayan kişilerde erken tanı konulması ve tedaviye başlanılması çok önem taşımaktadır.