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Öreke Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Öreke Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Öreke Ne Demek, Ne Anlama Gelir Öreke Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Öreke kelimesini günümüzde ilk kez duyan ve bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmeyen oldukça fazla sayıda insanın varlığı söz konudur. Bu bakımdan pek çok insan öreke kelimesinin anlamını merak etmektedir. Öreke ne demek, ne anlama gelir? Öreke kelimesinin TDK sözlük anlamı şeklindeki konuları detaylarıyla derledik.

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Özellikle de günümüzde öreke kelimesini pek çok yerde duymak mümkün olmaktadır. Bu kelimenin anlamı ile alakalı çeşitli araştırmalar yapan insanların sayısı ise hiç azımsanmayacak kadar çoktur. İnternette, kitaplarda okumak yahut televizyonda öreke kelimesini duymak mümkün olabilmektedir. 

 Öreke Ne Demek? 

 Pek çok insanın anlamını araştırmakta olduğu "öreke " keten ya da yün gibi lif yapılı ürünlerin tutturulmakta olduğu ucu çatala benzer yapıdaki değneğe denmektedir. Öreke, eğirme işlemi gerçekleştirilirken kirmen veya ip ile beraber kullanılmaktadır. Eğirilecek olan keten veya yün fitilleri ilk olarak örekede sarılır ve sonrasında da buradan iğ veya kirmen üzerine iki dönme hareketi yapılarak boşaltılır. 

 Öreke Ne Anlama Gelir? 

 Öreke kelimesi Rumcadan Türkçeye geçmiş durumdaki bir kelime olup anlamı ise keten yahut yün gibi lif yapılı ürünlerin tutturulmakta olduğu ucu çatala benzer değneği ifade eder. 

 Öreke Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

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 Öreke kelimesi Rumcadan Türkçeye geçmiş olup kökeni ise İtalyanca olan rocca sözcüğünden türemiştir. Rocca kelimesi ise Almancadan İtalyancaya geçmiş durumdadır. TDK'ya göre öreke kelimesinin ifade etmekte olduğu anlamı yün veya keten gibi ürünlerin eğirme işleminin yapılması esnasında tutturulmuş oldukları ucunda çatal benzeri bir kısım bulunmakta olan değneğe verilen isimdir.

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