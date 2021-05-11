Ordu'nun alan kodu kaçtır? Ordu telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle kış ayları olduğu zaman Yaylalarda bol oksijenli alanları gezmek için Ordu şehri bile bir imkan sağlamaktadır. Yaz ve İlkbahar aylarında ise harika bir piknik alanı oluşturulması ile beraber, pek çok ailenin uğrak yerlerinden biridir.

Ordu'nun Alan Kodu Kaçtır?

Ordu şehrinin alan kodu 0 452’dir. Özellikle tarım ve hayvancılık ile beraber aynı zamanda turistik açıdan da önemli olan Ordu, 452 alan kodu üzerinden şehre iletişim imkanı tanıyor. Geçmişten günümüze kadar pek çok önemli medeniyetin kültürünü barındıran Ordu, özellikle Ünye Kalesi ile meşhurdur. Turistik açıdan bu sebepten dolayı mutlaka gelip görülmesi gereken şehirler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda hangi amaçla olursa olsun 452 alan kodu kullanmak suretiyle şehirdeki sabit numaralara ulaşım sağlayabilirsiniz. Merkezi ile beraber birçok farklı şehri için alan kodu üzerinden gerekli numaraları tuşlayabilir ve iletişim kurabilirsiniz. El emeği göz nuru dokuma kilimler, harika süslemeler ve yöresel yemekler de yine yerli ve yabancı turistleri karşılıyor. Organik gıda ürünleri, bol oksijenli harika yürüyüş alanları gibi birçok etkisi ile beraber önemli bir şehirdir. Bu şekilde iletişim kurabilmek için ise 452 alan kodunu kullanabilirsiniz.