Ordu plaka kodu kaçtır? Ordu ve ilçelerinin plaka harfleri
Tüm dünyada plaka kodu kullanılmaktadır. Bu kodlar araçların kimliğidir. Sadece otomobil değil taksi, kamyon, motor ve daha birçok aracın arkasında plaka bulunmaktadır. Bu plaka kodunun bulunduğu tabelalar aracın ya ön ya da arka tarafında bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu plakalara bakılarak aracın hangi ile veya ülkeye ait olduğunu da anlaşılabilir.
Türkiye'de 80 üzerinde il vardır. İllerin hepsinin kendilerine has plaka kodları vardır. Alfabetik olarak illere verilmiş olan plaka kodları o şehrin simgelerinden biridir. Alfabetik konumundan dolayı Ordu ilimizin plaka kodu 52'dir
Ordu Plaka Kodu Kaçtır?
Ordu ilimizin plaka kodu 52'dir. Plaka kodu 52 olan Ordu'nun nüfusu 800 bine yaklaşmıştır. Ordu ili Karadeniz bölgesinde bulunan ve kendine has bir şehirdir. 52 plaka kodu bu şehrim simgelerinden biridir. Plaka kodları araçların adı olduğunu söyleyebiliriz. Araçların ön veya arka kısımlarında bu plakalar görünmelidir.
Ordu ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
52 plaka kodu bulunan Ordu ilimizin ilçeleri: Altınordu, Gürgentepe, Kumru, Ulubey, Korgan, Akkuş, Aybastı, Ünye, Mesudiye, Fatsa ve Gölköy'dür. Bu illerin kendilerine özel plaka harfleri vardır. Bu sayede bu kodlara bakarak ait oldukları ilçeleri tespit edebiliriz.
Ordu Merkez (Altınordu) ilçesi plaka harfleri:
52 AC 001 - 52 AZ 999
52 D 0001 - 52 D 1999
52 DF 001 - 52 DH 999
52 DN 001 - 52 DR 999
52 FA 001 - 52 FT 999
52 K 0001 - 52 K 3999
52 M 0001 - 52 M 1999
52 T 0001 - 52 T 1999
Gürgentepe ilçesi plaka harfleri:
52 BA 001 - 52 BM 999
52 D 6500 - 52 D 6999
52 K 9500 - 52 K 9999
52 M 6500 - 52 M 6999
52 MK 001 - 52 MK 999
52 T 6500 - 52 T 6999
Kumru ilçesi plaka harfleri:
52 BN 001 - 52 BZ 999
52 D 8500 - 52 D 8999
52 G 0151 - 52 G 0200
52 G 0251 - 52 G 0300
52 G 8351 - 52 G 8450
52 K 9000 - 52 K 9499
52 M 8500 - 52 M 8999
52 MJ 001 - 52 MJ 999
52 T 8500 - 52 T 8999
Ulubey ilçesi plaka harfleri:
52 D 2001 - 52 D 2499
52 G 0201 - 52 G 0250
52 G 8451 - 52 G 8500
52 HS 001 - 52 HZ 999
52 K 8500 - 52 K 8999
52 M 2001 - 52 M 2499
52 T 2001 - 52 T 2499
Korgan ilçesi plaka harfleri:
52 D 2500 - 52 D 2999
52 HH 001 - 52 HP 999
52 K 8000 - 52 K 8499
52 M 2500 - 52 M 2999
52 T 2500 - 52 T 2999
Akkuş ilçesi plaka harfleri:
52 D 3000 - 52 D 3999
52 DY 001 - 52 DZ 999
52 K 7500 - 52 K 7999
52 M 3000 - 52 M 3999
52 T 3000 - 52 T 3999
Aybastı ilçesi plaka harfleri:
52 D 4000 - 52 D 4999
52 HA 001 - 52 HE 999
52 K 7000 - 52 K 7499
52 M 4000 - 52 M 4999
52 T 4000 - 52 T 4999
Ünye ilçesi plaka harfleri:
52 D 5000 - 52 D 6249
52 DU 001 - 52 DV 999
52 ES 001 - 52 EZ 999
52 K 5250 - 52 K 6199
52 M 5000 - 52 M 6249
52 T 5000 - 52 T 6249
Mesudiye ilçesi plaka grupları:
52 D 6250 - 52 D 6499
52 G 0901 - 52 G 999
52 G 9951 - 52 G 9999
52 K 6200 - 52 K 6449
52 M 6250 - 52 M 6499
52 ML 001 - 52 ML 999
52 NA 001 - 52 NZ 999
52 T 6250 - 52 T 6499
Fatsa ilçesi plaka grupları:
52 D 7000 - 52 D 8499
52 DD 001 - 52 DE 999
52 DK 001 - 52 DL 999
52 DS 001 - 52 DT 999
52 EH 001 - 52 ER 999
52 K 4000 - 52 K 5249
52 M 7000 - 52 M 8499
52 T 7000 - 52 T 8499
Gölköy ilçesi plaka grupları:
52 D 9000 - 52 D 9999
52 EA 001 - 52 EF 999
52 K 6450 - 52 K 6999
52 M 9000 - 52 M 9999
52 T 9000 - 52 T 9999