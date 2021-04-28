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Haber Giriş: 28.04.2021 - 02:43 | Son Güncelleme:

Ordu plaka kodu kaçtır? Ordu ve ilçelerinin plaka harfleri

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Ordu plaka kodu kaçtır? Ordu ve ilçelerinin plaka harfleri

Tüm dünyada plaka kodu kullanılmaktadır. Bu kodlar araçların kimliğidir. Sadece otomobil değil taksi, kamyon, motor ve daha birçok aracın arkasında plaka bulunmaktadır. Bu plaka kodunun bulunduğu tabelalar aracın ya ön ya da arka tarafında bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu plakalara bakılarak aracın hangi ile veya ülkeye ait olduğunu da anlaşılabilir.

Türkiye'de 80 üzerinde il vardır. İllerin hepsinin kendilerine has plaka kodları vardır. Alfabetik olarak illere verilmiş olan plaka kodları o şehrin simgelerinden biridir. Alfabetik konumundan dolayı Ordu ilimizin plaka kodu 52'dir

 Ordu Plaka Kodu Kaçtır?

 Ordu ilimizin plaka kodu 52'dir. Plaka kodu 52 olan Ordu'nun nüfusu 800 bine yaklaşmıştır. Ordu ili Karadeniz bölgesinde bulunan ve kendine has bir şehirdir. 52 plaka kodu bu şehrim simgelerinden biridir. Plaka kodları araçların adı olduğunu söyleyebiliriz. Araçların ön veya arka kısımlarında bu plakalar görünmelidir.

 Ordu ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

 52 plaka kodu bulunan Ordu ilimizin ilçeleri: Altınordu, Gürgentepe, Kumru, Ulubey, Korgan, Akkuş, Aybastı, Ünye, Mesudiye, Fatsa ve Gölköy'dür. Bu illerin kendilerine özel plaka harfleri vardır. Bu sayede bu kodlara bakarak ait oldukları ilçeleri tespit edebiliriz.

Ordu Merkez (Altınordu) ilçesi plaka harfleri:

52 AC 001 - 52 AZ 999

 52 D 0001 - 52 D 1999

 52 DF 001 - 52 DH 999

 52 DN 001 - 52 DR 999

 52 FA 001 - 52 FT 999

 52 K 0001 - 52 K 3999

 52 M 0001 - 52 M 1999

 52 T 0001 - 52 T 1999

Gürgentepe ilçesi plaka harfleri:

52 BA 001 - 52 BM 999

 52 D 6500 - 52 D 6999

 52 K 9500 - 52 K 9999

 52 M 6500 - 52 M 6999

 52 MK 001 - 52 MK 999

 52 T 6500 - 52 T 6999

Kumru ilçesi plaka harfleri:

52 BN 001 - 52 BZ 999

 52 D 8500 - 52 D 8999

 52 G 0151 - 52 G 0200

 52 G 0251 - 52 G 0300

 52 G 8351 - 52 G 8450

 52 K 9000 - 52 K 9499

 52 M 8500 - 52 M 8999

 52 MJ 001 - 52 MJ 999

 52 T 8500 - 52 T 8999

Ulubey ilçesi plaka harfleri:

52 D 2001 - 52 D 2499

 52 G 0201 - 52 G 0250

 52 G 8451 - 52 G 8500

 52 HS 001 - 52 HZ 999

 52 K 8500 - 52 K 8999

 52 M 2001 - 52 M 2499

 52 T 2001 - 52 T 2499

Korgan ilçesi plaka harfleri:

52 D 2500 - 52 D 2999

 52 HH 001 - 52 HP 999

 52 K 8000 - 52 K 8499

 52 M 2500 - 52 M 2999

 52 T 2500 - 52 T 2999

Akkuş ilçesi plaka harfleri:

52 D 3000 - 52 D 3999

 52 DY 001 - 52 DZ 999

 52 K 7500 - 52 K 7999

 52 M 3000 - 52 M 3999

 52 T 3000 - 52 T 3999

Aybastı ilçesi plaka harfleri:

52 D 4000 - 52 D 4999

 52 HA 001 - 52 HE 999

 52 K 7000 - 52 K 7499

 52 M 4000 - 52 M 4999

 52 T 4000 - 52 T 4999

Ünye ilçesi plaka harfleri:

52 D 5000 - 52 D 6249

 52 DU 001 - 52 DV 999

 52 ES 001 - 52 EZ 999

 52 K 5250 - 52 K 6199

 52 M 5000 - 52 M 6249

 52 T 5000 - 52 T 6249

Mesudiye ilçesi plaka grupları:

52 D 6250 - 52 D 6499

 52 G 0901 - 52 G 999

 52 G 9951 - 52 G 9999

 52 K 6200 - 52 K 6449

 52 M 6250 - 52 M 6499

 52 ML 001 - 52 ML 999

 52 NA 001 - 52 NZ 999

 52 T 6250 - 52 T 6499

Fatsa ilçesi plaka grupları:

52 D 7000 - 52 D 8499

 52 DD 001 - 52 DE 999

 52 DK 001 - 52 DL 999

 52 DS 001 - 52 DT 999

 52 EH 001 - 52 ER 999

 52 K 4000 - 52 K 5249

 52 M 7000 - 52 M 8499

 52 T 7000 - 52 T 8499

Gölköy ilçesi plaka grupları:

52 D 9000 - 52 D 9999

 52 EA 001 - 52 EF 999

 52 K 6450 - 52 K 6999

 52 M 9000 - 52 M 9999

 52 T 9000 - 52 T 9999

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