Ordu plaka kodu kaçtır? Ordu ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye'de 80 üzerinde il vardır. İllerin hepsinin kendilerine has plaka kodları vardır. Alfabetik olarak illere verilmiş olan plaka kodları o şehrin simgelerinden biridir. Alfabetik konumundan dolayı Ordu ilimizin plaka kodu 52'dir

Ordu Plaka Kodu Kaçtır?

Ordu ilimizin plaka kodu 52'dir. Plaka kodu 52 olan Ordu'nun nüfusu 800 bine yaklaşmıştır. Ordu ili Karadeniz bölgesinde bulunan ve kendine has bir şehirdir. 52 plaka kodu bu şehrim simgelerinden biridir. Plaka kodları araçların adı olduğunu söyleyebiliriz. Araçların ön veya arka kısımlarında bu plakalar görünmelidir.

Ordu ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

52 plaka kodu bulunan Ordu ilimizin ilçeleri: Altınordu, Gürgentepe, Kumru, Ulubey, Korgan, Akkuş, Aybastı, Ünye, Mesudiye, Fatsa ve Gölköy'dür. Bu illerin kendilerine özel plaka harfleri vardır. Bu sayede bu kodlara bakarak ait oldukları ilçeleri tespit edebiliriz.

Ordu Merkez (Altınordu) ilçesi plaka harfleri:

52 AC 001 - 52 AZ 999

52 D 0001 - 52 D 1999

52 DF 001 - 52 DH 999

52 DN 001 - 52 DR 999

52 FA 001 - 52 FT 999

52 K 0001 - 52 K 3999

52 M 0001 - 52 M 1999

52 T 0001 - 52 T 1999

Gürgentepe ilçesi plaka harfleri:

52 BA 001 - 52 BM 999

52 D 6500 - 52 D 6999

52 K 9500 - 52 K 9999

52 M 6500 - 52 M 6999

52 MK 001 - 52 MK 999

52 T 6500 - 52 T 6999

Kumru ilçesi plaka harfleri:

52 BN 001 - 52 BZ 999

52 D 8500 - 52 D 8999

52 G 0151 - 52 G 0200

52 G 0251 - 52 G 0300

52 G 8351 - 52 G 8450

52 K 9000 - 52 K 9499

52 M 8500 - 52 M 8999

52 MJ 001 - 52 MJ 999

52 T 8500 - 52 T 8999

Ulubey ilçesi plaka harfleri:

52 D 2001 - 52 D 2499

52 G 0201 - 52 G 0250

52 G 8451 - 52 G 8500

52 HS 001 - 52 HZ 999

52 K 8500 - 52 K 8999

52 M 2001 - 52 M 2499

52 T 2001 - 52 T 2499

Korgan ilçesi plaka harfleri:

52 D 2500 - 52 D 2999

52 HH 001 - 52 HP 999

52 K 8000 - 52 K 8499

52 M 2500 - 52 M 2999

52 T 2500 - 52 T 2999

Akkuş ilçesi plaka harfleri:

52 D 3000 - 52 D 3999

52 DY 001 - 52 DZ 999

52 K 7500 - 52 K 7999

52 M 3000 - 52 M 3999

52 T 3000 - 52 T 3999

Aybastı ilçesi plaka harfleri:

52 D 4000 - 52 D 4999

52 HA 001 - 52 HE 999

52 K 7000 - 52 K 7499

52 M 4000 - 52 M 4999

52 T 4000 - 52 T 4999

Ünye ilçesi plaka harfleri:

52 D 5000 - 52 D 6249

52 DU 001 - 52 DV 999

52 ES 001 - 52 EZ 999

52 K 5250 - 52 K 6199

52 M 5000 - 52 M 6249

52 T 5000 - 52 T 6249

Mesudiye ilçesi plaka grupları:

52 D 6250 - 52 D 6499

52 G 0901 - 52 G 999

52 G 9951 - 52 G 9999

52 K 6200 - 52 K 6449

52 M 6250 - 52 M 6499

52 ML 001 - 52 ML 999

52 NA 001 - 52 NZ 999

52 T 6250 - 52 T 6499

Fatsa ilçesi plaka grupları:

52 D 7000 - 52 D 8499

52 DD 001 - 52 DE 999

52 DK 001 - 52 DL 999

52 DS 001 - 52 DT 999

52 EH 001 - 52 ER 999

52 K 4000 - 52 K 5249

52 M 7000 - 52 M 8499

52 T 7000 - 52 T 8499

Gölköy ilçesi plaka grupları:

52 D 9000 - 52 D 9999

52 EA 001 - 52 EF 999

52 K 6450 - 52 K 6999

52 M 9000 - 52 M 9999

52 T 9000 - 52 T 9999