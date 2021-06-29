Ordu lise taban puanları 2021! Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Ordu lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Ordu lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Ordu' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Ordu' da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ordu LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...
Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız..
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|439,291
|2,64
|0,1
|ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|419,7041
|4,84
|0,32
|ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|410,4465
|6,15
|0,25
|ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|372,21
|13,69
|0,9
|ORDU / PERŞEMBE / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|366,3858
|15,15
|5,71
|ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|358,6312
|17,19
|4,16
|ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|349,42
|19,81
|8,07
|ORDU / ALTINORDU / Ordu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|341,5284
|22,18
|6,75
|ORDU / FATSA / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|102
|331,5556
|25,38
|5,64
|ORDU / ÜNYE / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|136
|316,8391
|30,55
|4,97
|ORDU / KUMRU / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|312,6917
|32,11
|7,77
|ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|298,9079
|37,63
|17,47
|ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|286,047
|43,4
|27,42
|ORDU / FATSA / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,1726
|61,24
|25,26
|ORDU / ÜNYE / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|232,1094
|74,84
|37,45