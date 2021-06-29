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GeriEğitim Ordu lise taban puanları 2021! Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 29.06.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Ordu lise taban puanları 2021! Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Ordu lise taban puanları 2021! Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Ordu lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Ordu lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Ordu' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Ordu' da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ordu LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız..

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170439,2912,640,1
ORDU / FATSA / Fatsa Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170419,70414,840,32
ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170410,44656,150,25
ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180372,2113,690,9
ORDU / PERŞEMBE / Ordu Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136366,385815,155,71
ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136358,631217,194,16
ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102349,4219,818,07
ORDU / ALTINORDU / Ordu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238341,528422,186,75

 

ORDU / FATSA / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce102331,555625,385,64
ORDU / ÜNYE / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce136316,839130,554,97
ORDU / KUMRU / Kumru Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68312,691732,117,77
ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30298,907937,6317,47
ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30286,04743,427,42
ORDU / FATSA / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34253,172661,2425,26
ORDU / ÜNYE / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34232,109474,8437,45
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