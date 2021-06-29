Ordu lise taban puanları 2021! Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Ordu' da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ordu LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...



Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız..

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 439,291 2,64 0,1 ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 419,7041 4,84 0,32 ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,4465 6,15 0,25 ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 372,21 13,69 0,9 ORDU / PERŞEMBE / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 366,3858 15,15 5,71 ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 358,6312 17,19 4,16 ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 349,42 19,81 8,07 ORDU / ALTINORDU / Ordu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 341,5284 22,18 6,75