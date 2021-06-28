Ordino Nedir Ve Ne İşe Yarar? Ordino Nasıl Doldurulur

Ordino, dış ticarette belli anlamlara gelmektedir. Dış ticarette ordino ise, bir tüccarın gümrükte yer alan mallarını teslim alınabilmesi için taşıyıcı firmalardan aldığı havaledir. Ayrıca bu havale de yük konşimentosu karşılığında alınmaktadır.

Ordino Nedir?

Ordino, İtalyancadan dilimize gelmiş ve Türkçe sözlükte de 3 farklı anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamı ordinonun “Bir poliçenin, arka kısmına ciro edilen kişilere ödenmesi amacı ile yazılan bir havale emri” olmaktadır. “Tüccarın, gelen mallarını gümrükten çekebilmesi amacı ile vakur kumpanyasından da yük konşimentosu karşılığında verilmiş havale” ordinonun sözlükteki ikinci anlamıdır. Bu kelimenin üçüncü anlamı da denizcilik ile ilgili terimdir ve de “Gemi adamlarını da gemiye atama belgesi” olarak tanımlanır.

Ordino, hem denizcilikte hem de sigortacılıkta ilgili bir terim olmaktadır. Sigortacılık işlemlerinde ordino, yalnızca deniz yolları ile yapılan gümrükleme işlemlerini de kapsar gibi görünmektedir. Bu durum doğru değildir. Ayrıca ordino, karada, hava ve de deniz yollarında başka ülkeye giden malların gümrükten çekilmesi için hazırlanan poliçe olur.

Ordino Verilmesi Ne Anlama Gelir?

Ordino, öncelikle herhangi bir konşimentonun bulunması gereklidir. Konşimento, teslim edilen bir mala karşılık verilen bir alındı belgesi olmaktadır. Konşimentoda yazılı olan malların tüccarlar tarafından gümrüklerden çekilmesi gereklidir. Tüccar, bu nedenle öncelikle ordinoya ihtiyaç duyarlar. Bu malların da çekilebilmesi için emir ya da tebligat hazırlanır.

Belgeye ordino adı verilmektedir. Ordino hazırlanınca da tüccar, ordinosu ile birlikte gümrükten mallarını da çekebilirler. Ordinonun hazırlanması adına nakliye acentelerinin görevi olmaktadır. Hazırlanan ordinolar kaptana, malı getirmekte olan kişiye ya da sorumluya verilir. Ayrıca teslim emri denen ordino sayesinde de mal sahibi, işlemlerinin tam olarak tamamlanması için adım atarlar. Tüccar, gümrükte yer alan mallarını eksiksiz şekilde yükledikten sonrasında mal sahibine konşimentosunu vermektedir. Böylece alındı işlemleri de tamamlanmış olur.

Ordino Ne İşe Yarar?

Ordino, malın yükleme ya da boşaltma işlemlerini tamamlayacak mal sahibi ve ya yetkili olan işi ürünün yükleneceği, boşaltılacağı aracın kaptanına, yetkilisine ordinoyu verip işlemlerinin tamamlanmasını sağlamaktadır. Malın eksiksiz bir şekilde yüklenmesinin ardından da kaptan ordinoya karşılık mal sahibine konşimento verirler. Ordinolar konşimentoya karşılık verilen eşyanın çekilebilmesi talimatı olmaktadır.

Ordino Nasıl Doldurulur?

Mal sahipleri tarafından manasız görülen ordino, ellerinde malların kendisine ait olduğunu ispat etmekte olan belgeler olmasına rağmen, limanlara yanaşan gemiden malları çekmek adına ordino talep edilmektedir. Burada ordino belgesi belirli meblağ karşılığı olarak düzenlenebilir olduğundan da, gereksiz masraf ya da anlamsız maliyet olarak görülmektedir. Bu görüşün nedeni ise ordino evraklarının konşimento içinde yer alan bilgilere göre de düzenlenmesinden gelmektedir. Yerini ikame edebilecek belge varken başka belgeyi düzenlemek ve de ona ücret ödemek konusu çok fazla yükleme ve de boşaltma yapan firmalar adına da can sıkıcı olabilir.

Ordino piyasası alışkanlık olarak gümrük işleminin kağıt üzerinde yapıldığı bazı dönemlerden kalmış olduğu da düşünülmektedir. Fakat bu işlemler de kağıt üzerinde bile yapılsa herhangi ordino mecburiyeti olmayabilir. Buna ek olarak ordinoda yer alan bilgiler, malın sahipliğine dair de bir kıymetli evrak olan bu konşimento ile beraber iletilebilmektedir. Ayrıca özellikle gümrük işlemlerinin de bilgisayar ortamında yapıldığı ve de gümrük idarelerinde tüm iş akışının bir sistemi ile beraber yürütülmesi ordinoyu anlamsız bir hale getirmektedir