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Ördekler uçar mı yoksa uçamaz mı? Ördekler kaç yıl yaşar ve kaç günde bir yumurtlar

#Ördekler Uçar Mı Yoksa Uçamaz Mı?#Kaç Yıl Yaşar#Ne Kadar Yumurtlar
Ördekler uçar mı yoksa uçamaz mı Ördekler kaç yıl yaşar ve kaç günde bir yumurtlar

Yapay veya doğal göllerde yaşayan en sevimli canlılar içerisinde ördekler gelir. Aynı zamanda geçmişten günümüze birçok dizi ya da filme konu olmuş hayvanlar arasında yer alır. Peki ördekler uçar mı yoksa uçamaz mı? Ördekler kaç yıl yaşar ve kaç günde bir yumurtlar detayları ile derledik.

 

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En çok sevilen kuş türleri içerisinde ördekler gelir. Aynı zamanda ördeklerin uçup uçamadığı en çok merak edilen konular arasında yer alır. Tabii ne kadar yaşadığı ve yumurtlama süreci de yine öne çıkan konular içerisinde bulunuyor.

Ördekler Uçar mı Yoksa Uçamaz mı?

Ördekler perde ayaklı bir kuş türü olarak öne çıkar. Ancak her kuş türünün uçma özelliği bulunmaz. Bu sebepten dolayı ördeklerin de yine uçma özelliği yoktur. Yani ördekler uçamaz. Ancak yine de belli bir oranda kanat çırparlar ve suyun üzerinde hafif bir süzülme yaşarlar.

Ördekler Kaç Yıl Yaşar ve Kaç Günde Bir Yumurtlar?

Günümüzde birçok değişik türbe cinse ait olan ördekler bulunur. Ortak şekildeyse yaşam süreleri 5 ila 10 yıl arasında değişkenlik gösterir. Genel olarak ise 5 aylık olduktan sonra ördekler damızlık olarak ayrılır. Bu bağlamda Anaç olan dişiler 5-6 aylık bir süreçten sonra Yumurtlama dönemine girer. Bir günde ise toplamda 100 ördekten 90 tane yumurta alındığını ifade etmek mümkün. Yani aşağı yukarı bir ördek günde 1 defa yumurtlar.

 

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