Oracle nedir, ne işe yarar? Oracle nasıl kullanılır?

Oracle günümüzde en fazla kullanılmakta olan bilgisayar sistemlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Toplumsal hayatta işlerin kolaylaştırılmasına imkan tanıyan bu sistem hayatın her alanında kullanılabilmektedir.

Oracle’nin Tarihçesi Nedir?

Firmanın CEO'su Larry Ellison ile ortakları Ed Oates ve Bob Miner tarafından Kaliforniya içerisinde 1977 tarihinde Oracle Corporation şeklinde kurulmuş olan bu şirket esasında “Software Development Laboratories” adı ile kurulmuştur. Başlangıçta yalnızca 2000 dolarlık bir yatırıma sahip olmuş bu firma, o dönem içerisinde IBM’de sadece bir prototip olarak geliştirilmiş olan “İlişkisel Veri tabanlarının” ticari biçimde uygulanabilir olduğunu ispatlamıştır. Oracle 1979 tarihinde RDBMS platformunu ticarileştirmiştir ve bunu yapabilen ilk firma olmuştur. Oracle 2016 tarihinde dünya üzerindeki veri tabanı yazılımı kapsamındaki gelirlerinin yaklaşık olarak %40,4’üne sahip olmuştur. Şirket çağımızda pek çok başka veri tabanı, çok miktarda iş kolu uygulaması, bilgisayar sistemleri, veri depolama ekipmanı, veri analitiği yazılımı gibi pek çok alanda kendisini öne çıkartabilmiş ve satış yapabilmiştir.

Oracle Nedir?

Oracle 1977 senesinde Amerika’nın Kaliforniya şehrinde kurulmuş olan bir yazılım şirketidir. Oracle ilişkisel olan veri tabanı yönetim sistemini ifade etmektedir. Bir başka deyiş ile veri tabanı yazılım programı şeklinde de isimlendirilebilmektedir.

Oracle kompleks veya çok miktarda olan verilerin emniyetli bir ortam içerisinde korunabildiği, bahsedilen bilgilerin parça şeklinde değil de bir bütün biçiminde tutulabildiği, hızlı bir biçimde birden fazla kullanıcının arzu ettiği bilgiye ulaşmasını sağlayabileceği bir veri tabanı yazılım programı olmaktadır. Oracle veri tabanı aracılığı ile milyonlarca veri bir tek depoda toplanabilmektedir. Aynı zamanda da istenildiğinde bu alandan erişim sağlanabilmektedir.

Oracle Nerelerde Kullanılır?

Dünya üzerinde yaklaşık olarak yüz elli ülkede faaliyette bulunan oracle bu özelliği ile bilgilerin toplanabildiği bir kaleye benzetilebilmektedir. Özellikle bu mekanizma kurumsal şirketler ve çok sayıda devlet kurumları tarafından tercih edilmektedir. Bu durumun en büyük sebebi ise kurum ve firmaların milyonlarca ve hatta milyarlarca nitelikte olan veriyi depolayabilmesinin gerekli olmasıdır. Bu gereklilik sebebiyle veri tabanına gereksinim duyulmuştur. Oracle sistemi tam da bu gereksinimi ortadan kaldırabilecek niteliklere sahip olan köklü bir veri tabanı mekanizmasıdır. Büyük kurumsal firmalar, bankalar, hastaneler, devlet kurum ve kuruluşlarıyla okullarda bile bu sistemin kullanılması mümkün olmaktadır.

Oracle Veritabanı Nasıldır?

Oracle, Microsoft'tan sonra gelen dünyanın en büyük niteliğine sahip olan ikinci yazılım şirketidir. 120.000'i aşmış olan çalışanı ve 380.000'den çok daha fazla oranda olan müşterisi ile birlikte 145 ülke içerisinde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Veri tabanı, uygulama geliştirebilme araçları, iş uygulamaları alanları ve de uygulama sunucusunda da yazılım çözümleri bulunur. Oracle, ilave olarak aşağıda belirtilen veri tabanı teknolojilerini geliştirmiştir ya da satın almıştır:

Berkeley DB: gömülü olan veri tabanı işleme

Oracle Rdb: OpenVMS platformları üstünde çalışan, ilişkisel olan bir veri tabanı sistemidir.

TimesTen: Bellek içi olan veri tabanı işlemleri

Oracle Essbase: Çok boyutlu olan veri tabanı yönetimi

MySQL: İlişkisel olan veri tabanı yönetim sistemi

Oracle NoSQL Veri tabanı

Şeklinde sıralamak mümkün olmaktadır.