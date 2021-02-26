Öpülecek El Isırılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri bizlere öğüt veren, ne yapmamız gerektiğini söyleyen nasihat içerikli söz öbekleridir. Atasözleri bizleri hayata hazırlar, olası hataları yapmamamızı sağlar. Bu bakımdan önemli olan pek çok atasözü vardır. Öpülecek el ısırılmaz atasözü de nasihat veren önemli bir söz öbeğidir. Öpülecek el ısırılmaz atasözünün anlamı nedir? Öpülecek el ısırılmaz atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? Öpülecek el ısırılmaz atasözü ile ilgili bilgi nedir? İşte öpülecek el ısırılmaz atasözü hakkında bilinmesi gereken detayları derledik.
Öpülecek el ısırılmaz atasözü anlam bakımından oldukça önemli olan, bizlere akıl veren ve mecaz anlamda kullanılan saygı içerikli bir atasözüdür.
Öpülecek El Isırılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Öpülecek el ısırılmaz atasözü ile anlatılmak istenen; saygı gösterilmesi gereken büyüklerimizi üzecek davranışlardan kaçınmaktır. Büyükler ve yaşlılar hürmet gösterilmesi gereken bizden bilgili insanlardır. Bu nedenle onların dedikleri dinlenmeli ve onlara saygısız olacak davranışlardan kaçınılmalıdır.
Öpülecek El Isırılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Babaannesi ona yıllarca baktı etti. Şimdi torunu zengin olunca babaannesini görmezden gelmeye başladı ve öpeceği eli ısırdı.