Öpülecek El Isırılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Öpülecek el ısırılmaz atasözü anlam bakımından oldukça önemli olan, bizlere akıl veren ve mecaz anlamda kullanılan saygı içerikli bir atasözüdür.

Öpülecek El Isırılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Öpülecek el ısırılmaz atasözü ile anlatılmak istenen; saygı gösterilmesi gereken büyüklerimizi üzecek davranışlardan kaçınmaktır. Büyükler ve yaşlılar hürmet gösterilmesi gereken bizden bilgili insanlardır. Bu nedenle onların dedikleri dinlenmeli ve onlara saygısız olacak davranışlardan kaçınılmalıdır.

Öpülecek El Isırılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Babaannesi ona yıllarca baktı etti. Şimdi torunu zengin olunca babaannesini görmezden gelmeye başladı ve öpeceği eli ısırdı.