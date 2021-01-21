Optokuplör nedir ve ne işe yarar? Optopkuplör sembolü, çeşitleri ve devreleri

Elektronik cihazlarda pek çok ilginç yapılar vardır. Optokuplör de örümceğe benzeyen bacakları ile bu ilginç yapılardan bir tanesidir. Bu küçük olan cihazların ise işlevleri oldukça büyüktür ve elektrik devrelerinin önemli elemanlarından bir tanesidir.

Optokuplör Nedir?

Optokuplör, optoizolatör, optikal izolatör, fotokuplör isimleri ile de bilinmektedir. Birbirleri ile optik bir şekilde bağlanmış olan ışık verici ya da foto alıcıdan oluşmuş olan elektriksel bağlantılar olmadan yüksek gerilim, düşük gerilim ve akımların kontrollerini yapan bunun yanında iki devrenin elektriksel yalıtımlarını da sağlayan bir devre elemanıdır.

Optokuplör görevi; iki devrenin birbirinden fiziksel bir şekilde ayrılması yani elektriksel yalıtımdır. Bu duruma şu şekilde örnek verilebilir; 12 volt ve 220 volt kullanılmakta olan devreler bu gerilimlerin ayrı tutulabilmesi için optokuplör kullanır. Optokuplör sayesinde değişik akımlar aynı devre içerisinde birbirlerinden izole olmuş bir şekilde güvenle akabilirler. Böylece devre sorunsuz olarak çalışabilir.

Optokuplör Nasıl Çalışır?

Optokuplör giriş kısmında bir adet LED diyot ile çıkış kısmında LED diyotun yaymış olduğu ışıktan etkilenen ve de iletimi sağlayan bir tane foto elemanın bulunduğu oplukatörlerin giriş kısmına bir elektrik akım verildiği zaman LED diyotun ışık yaydığı görülebilir. LED diyotun yaymış olduğu bu ışık fototransistör sayesinde algılanarak iletime gönderilir. Böylelikle elektrik akımları ışık sayesinde iletilebilmektedir. Bu şekilde farklı gerilimlere sahip olan devreler sorunsuz olarak rahatlıkla çalışabilmektedirler.

Optokuplör Çeşitleri Nelerdir?

Optokuplör çeşitleri kullanmış olduğu LED diyot ile sensöre göre çeşitlendirilmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Katıhal Röle: Infrared LED ile sensör olan fotodiyot kümesi kullanılır. Hızı yavaştan hızlıya göre çıkabilir.

Diyot Optokuplör: Infrared LED ışığı ile silikon olan fotodiyot sensör kullanılmaktadır. Hızı oldukça yüksektir.

Triak Optokuplör: Yalnızca Infrared LED ile çalışır. Sensör olarak ise AC akım kullanılmaktadır. Hızı yavaş ile orta arasında bir yerdedir.

Dirençli Optokuplör: Doğrusal olan akkor teli lamba ile neon lamba ya da Infrared LED kullanılabilir. Sensör olarak ise genellikle CDS ve CDSE fotodirenç kullanılmaktadır. Hızı çoğunlukla düşük olur.

SCR Optokuplör: Infrared LED ile silikonlu doğrultucu olan sensörler kullanılır. Hızları da yavaş ile orta arasında olmaktadır.

Transistör Optokuplör: Infrared LEd kullanımı gerçekleştirilir. Sensör amaçlı da çift kutuplu olan silikon fototransistör ya da Darlington tipi fototransistör kullanılabilir. Hızı ise ortalama bir seviyededir.