Optimizasyon nedir? Optimizasyon tanımı ve TDK sözlük anlamı

Kâr oranını arttırmak ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek isteyen şirketler, farklı optimizasyon teknikleri kullanır. Kapasiteyi arttırmak ve ekipmanları yenilemek bu tekniklerin başında gelir.

Optimizasyon Nedir?

Optimizasyon mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanıp sonuca ulaşmak ve sorunları gidermek anlamına gelir. Maksimize etmek ile sıklıkla karıştırılsa da iki kelimenin anlamı farklıdır.

Maksimize etmek, en kısa sürede en büyük başarıyı elde etmek demektir. Optimize etmek ise daha çok mevcut problemleri çözüme kavuşturmak için hamle yapmak demektir.

Örneğin:

Bir televizyon kanalının prime time'da zirveye çıkmak için yaptığı stratejiler, maksimize etmek olarak tanımlanır.

Başka bir televizyon kanalının en çok izlenen 10 kanal arasında yer almak için attığı stratejik adımlar ise optimizasyon sürecinin bir parçasıdır. Kısaca maksimizasyon, en iyi sonuca ulaşmak, optimizasyon ise en uygun hale getirmek anlamına gelir.

Optimizasyon Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre optimizasyon eldeki kaynakları en iyi ve ekonomik şekilde kullanarak olabilecek en iyi sonuca ulaşmak demektir.

Örnek Cümleler:

1- Firmamız optimizasyon sürecini başarıyla tamamladı ve iflas etmekten kurtulduk

2- Eldeki verileri optimize etmek için daha çok çalışmalıyız.