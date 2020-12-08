Optik Ve Akustik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü okuyan kişilerde birçok şirkette tasarım, geliştirme veya akademik anlamda bilimsel olarak farklı görevlerde çalışabilirler.

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Optik ve Akustik Mühendisliği genel olarak ışık ve ses üzerine çalışan cihazların tasarlanmasını sağlayan bir bölümdür. Bununla beraber bu cihazların analizlerinin yapılması, bu cihazların geliştirilmesi ve cihaz araştırmalarının yapılması bu bölüme aittir. Optik ve Akustik Mühendisliği bölümünün asıl amacı şirketlerde üretilen projelerinin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda da bu ürünlerin çalışma denetimini, tasarımını ve kalite kontrolünü bu bölüm mezunu olan mühendisler yapmaktadır.

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Günümüzde kullanılan birçok cihaz optik olarak üretilmektedir. Bu yüzden Optik ve Akustik Mühendislerinin işleri oldukça büyüktür. Optik mühendisleri cihazın içerisinde kullanılan ışığın ve cihazın gerekli donanımlarını araştırmakla görevlidir. Bununla beraber günlük hayatta da bu cihazların kolay bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Optik ve Akustik Mühendisliği genel olarak fizik biliminin üzerinde yoğunlaşan bir bölümdür. Bununla beraber bu bölümü okuyan kişiler ağırlıklı olarak elektrik, elektronik, haberleşme ve malzeme bilimine kadar birçok farklı bölümde çalışabilmektedir.

Optik ve Akustik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Gelişen teknoloji ile beraber birçok kişi günümüzde telefon ve benzeri optik ışık sağlayan teknolojik aletler kullanmaktadır. Optik ve Akustik Mühendisliği mezunu olan kişilerin yapabileceği işler ise şu şekildedir;

Üretim

Tasarım

Proje Maliyeti Analizi

Malzeme Tedariki

Kalite Kontrolü

İdarecilik

Optik ve Akustik Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü dört yıllık bir lisans eğitimi bölümüdür. Bu bölümden mezun olmak isteyen kişilerin 240 AKTS kotasını doldurması gerekmektedir. Kişiler mezuniyet koşullarını yerine getirerek dört yılda bu bölümden mezun olabilir.

Optik ve Akustik Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü okumak isteyen kişiler aslında ışık ve ses mühendisi olmaktadır. Kişilerin bu bölümü okuması için öncelikle analitik düşüncelerinin oldukça iyi olması gerekmektedir. Mantıklı, soğukkanlı ve sorumluluk sahibi olan kişiler bu bölümü rahatlıkla okuyabilir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin fizik, kimya ve matematik gibi derslerde başarılı olması gerekmektedir.

Optik ve Akustik Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Optik ve Akustik Mühendisliği okumak isteyen öğrenciler bölümlere göre İngilizce tabanlı veya Türkçe tabanlı bölüm tercih edebilirler. Üniversitenin açtığı bölüm diline göre, bölümün yabancı mı veya Türkçe tabanlı bir bölüm mü olacağına karar verebilirler.

Optik ve Akustik Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Almaktadır?

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü SAY puan sistemi ile öğrenci almaktadır. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin MF1, MF2, MF3 ve MF4 sorularını başarılı bir şekilde çözmesi gerekmektedir. Bununla beraber fizik, kimya ve biyoloji gibi MF temelli dersleri başarılı bir şekilde sınavda yapmaları gerekmektedir.

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümü okumak isteyen kişiler kısaca ses ve ışık mühendisi olmaktadır. Özellikle günümüzde yaygın olarak kullanılan bütün teknolojik aletler bu teknoloji ve mühendislik ile üretilmektedir. Bu bölümü okuyacak olan kişilerin gördükleri dersler ise şu şekildedir;

Fotoğraf ve Holografi

Optiğe Giriş

Optik ve Akustik Materyaller

Aydınlatma Mühendisliği

Tasarım

Ses Ötesi Uygulamaları

İleri Optik

Akustik Laboratuvarı

Optik Disk Sistemleri

Bilgisayar Destekli Çizim

Kablosuz Sistemler

Görüntü Sistemleri

Elektronik

Elektromanyetik Alanlar

Analog Elektronik

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Optik ve Akustik Mühendisliği bölümü okuyan kişiler üretim, tasarım, proje ve benzeri birçok alanda sorumlu bir şekilde çalışabilirler. Aynı zamanda da bu bölüm mezunu olan kişiler idarecilik yapabilir veya akademik alanda kariyer yapabilirler. Optik ve Akustik Mezunu olan kişiler ışık ve sesle ilgili bulunan bütün sektörlerde rahat bir şekilde çalışabilirler.

Optik ve Akustik Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Optik ve Akustik Mühendisleri optiğin ve akustiğin bulunduğu bütün alanlarda rahat bir şekilde çalışabilirler.

Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bu bölümde okumak isteyen kişiler Gaziantep Üniversitesinde, mühendislik fakültesine okuyabilirler.