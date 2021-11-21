Optik Form nedir ve nasıl doldurulur? Optik Form nereden alınır, okutulur ve ne zaman okumaz

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Öğrencilik yaşamını geçirmiş her birey test usulü sınavlarda mutlaka optik cevap anahtarı gibi cümlelere rastlamıştır. Buradan hareketler optik form kelime öbeğinin bir diğer ismi de cevap kağıdı anlamındadır. Kodlama programı olarak bilinmektedir.

Optik Form Nedir?

Üzerinde kodlama yapılan bölümlerin yer aldığı bu bölümlerdeki verilerin optik okuyucu tarafından okunmasıyla sonuçlanan ve verilerin bilgisayar ortamına atılmasına yardımcı olan form çeşidine optik form denir.

Optik formun bir diğer ismi de sınav cevap kağıdıdır. Test usulü gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlarda öğrencilerin işini kolaylaştıran bu optik form üzerine soruların cevapları işaretlenir.

Optik formun üzerindeki verileri yani bilgileri okumak için optik okuyucusu kullanılır.

Optik Form Nasıl Doldurulur?

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Optik formu doldurmak üzerindeki verilerin doğru okunması amacıyla oldukça önemli ve dikkatlice yapılması gereken bir iştir. Bireyler sınavlara girmeden önce optik formun nasıl hem doğru hem de hızlı bir şekilde doldurulmasına dair püf noktaları araştırır.

Optik formu doğru doldurabilmek için formun üzerinde hangi bilgilerin yer aldığını bilmek gerekir. Form bir kağıttan oluşmaktadır. Üzerinde ise ilgili bireyin ismi, soy ismi, TC kimlik numarası, sınıfı, numarası gibi sınava ait bazı kişisel bilgiler bulunmaktadır.

Bu bilgiler haricinde sınav esnasında kitapçıkta bulunan soruların cevaplarının işaretleneceği küçük yuvarlak kutucuklar bulunur. Bu kutucuklar her derse özgü olarak şekilde form üzerinde kategorilere ayrılır. Bu sayede öğrencinin işi kolaylaşır.

Örneğin Türkçe dersinin kutucukları Türkçe şeklinde belirtilir. Optik form doldurma işlemini bu bilgiler kapsamaktadır. Form doldurulurken kodlama sistemiyle doldurulur. Yani birey bu yuvarlak kutucukları tek tek doldurur.

Optik formda isim ve soy isimin kodlanması amacıyla harfler bulunur. Kişi kendi isminin harflerini tek tek kutucukların içini boyayarak doldurur. Optik formun kodlanmasında ilk sırada isim, soy isim gibi bireyin kişisel bilgileri gelir.

Sonrasında sınava geçiş yapan birey tek tek soruların cevaplarını optik forma kodlar.

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Optik Form Nereden Alınır?

Bilindiği gibi optik form ölçme değerlendirme programlarında kullanılan cevap kağıdıdır. Bu yüzden optik formu almak isteyen kişiler optik cevap kağıdıyla ilgili sınav ürünlerini satan marketlere başvurabilir.

Bunun haricinde kırtasiye marketleri de optik formu satabilir. Bu marketlerde optik form türleri farklı tarzlarda yer alır. Siz de sınava uygun optik formu seçebilirsiniz.

Örneğin bir optik form çeşidi seviye tespit sınavı değerlendirme cevap kağıdıdır. Üniversite sınavına girecek olan kişiler optik formdan yararlanmak isterse satın alacakları mağazaya bunu bildirmeleri yeterlidir. Uygun olan optik form kendilerine teslim edilecektir.

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Optik Form Nasıl Okutulur?

Optik form optik okuyucu sistemle okutulur. Hatta optik okuyucu olan bu sistem artık dijital akıllı cep telefonlarına indirilebilmektedir. Buna cep telefonu optik form okuyucu sistemi denmektedir.

Büyük ve toplu sınavlarda ise optik formlar optik OS tarayıcı araçlarıyla hızlı bir şekilde okunmaktadır. Akıllı optik okuma, test okur optik, tarayıcıdan optik form okutma, mobil optik okuma gibi seçenekler optik formun okunmasında tercih edilen yeni tekniklerdir.

Optik Form Ne Zaman Okunmaz?

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Optik formun okunamadığı bazı durumlar mevcuttur. Formu okumak için kullanılan dijital optik okuyucular oldukça profesyonel aletlerdir. Eğer optik form bu standartlara uygun basılmamış ise optik okuyucu da formu okurken sorun yaratabilir.

Hatta buruşuk olan, kırışmış olan ve yırtık olan optik form kağıtlarını optik okuyucu okumaz.

Optik okuyucularda bazı ayarlar vardır. Bu ayarlar özenle ve titizlikle yapılır. Bu yüzden de optik form kağıdında bir zarar ve bir yanlışlık olmadığı sürece optik okuyucu formu doğru okur.

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Standartlara uygun olan bu optik formlar sorunsuz ve hatasız olacak şekilde profesyonel optik okuyucu makinesine teslim edilir. Optik okuyucunun ayarı olması gerektiği gibiyse ve makine ya da sistem arızalı değilse formu kolaylıkla okur.