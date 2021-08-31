Oppo Hangi Ülkenin Telefon Markası Ve Nerede Üretiliyor? Oppo Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Oppo tüketici elektroniği endüstrisi alanında üretim yapan bir firmadır. Tam adı ise Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd olarak bilinmektedir.

Oppo Hangi Ülkenin Markası?

Oppo Çin merkezli bir telefon markasıdır. Çin'in Gungdong şehrinde yer almaktadır.

Oppo Nerede Üretiliyor?

Oppo markası Çin'de üretilmektedir.

Oppo Ne Zaman Kuruldu?

Oppo telefon markası 2004 yılında Çin'de kurulmuştur.

Oppo'nun Sahibi Kim?

Oppo'nun sahibi BBK Electronics'dir.

Oppo'nun Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Oppo BKK Electronics'in üst kuruluşu olarak kurulmuştur. Bundan dolayı bu firma ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. BBK firması ise elektronik üretim yapan ve akıllı telefon alanında da Oppo markası ile üretime başlayan bir firmadır. Çinli elektronik şirketi bandında kurulan Oppo 100'den fazla ülkede hizmet vermektedir.

Üretmiş olduğu akıllı telefonlar kullanıcılar tarafından da beğenilmektedir. Oppo doğrudan akıllı telefon üretimine başlamadı. Öncelikle elektronik üretimi yapan Oppo kuruluşu daha sonra ise akıllı telefon üretimine geçti. Oppo ilk olarak ise MP3 çalar üretimi yapan bir firmaydı.